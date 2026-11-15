Nedvěd: Denia má plnou důvěru. Nikdy nebudeme hrát španělský fotbal, řekl Poborský
Šest zápasů a šest porážek. Česká fotbalová reprezentace končí podzimní elitní skupinu Ligy národů výsledkově zlomená, pod Santim Deniou stále čeká na první body a sestupuje z elitní skupiny. Ani po velkých nezdarech ale aktuálně nehrozí, že by se na asociaci uvažovalo o tom, zda ukončit krátkou spolupráci se španělskými odborníky. „Tohle není k diskuzi,“ řekl po nedělní prohře 1:2 v Chorvatsku reprezentační manažer Pavel Nedvěd.
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Národní tým se po neúspěšném mistrovství světa vydal od podzimu novým směrem, který ale zatím výsledkově nefunguje. V zápasech proti Anglii, Španělsku a Chorvatsku schytali Češi šest porážek a mezi elitou v Lize národů končí.
„Na hlubší hodnocení je čas. Šest porážek nás logicky nemůže těšit, to není pozitivní. Ale touhle cestou se posuneme a věříme jí,“ zdůraznil v rozhovoru pro Českou televizi po nedělním nezdaru v Osijeku reprezentační manažer Pavel Nedvěd.
Kvalita nám chybí, ví Nedvěd
Nově skládanému mužstvu pod španělským realizačním týmem se výsledkově během podzimu vůbec nedařilo. „Měli jsme v mužstvu dvanáct kompletních nováčků, pokračujeme v přestavbě mužstva. Chybí nám trošku zkušenosti,“ zdůraznil Nedvěd a přidal negativa, která se mu nelíbila. „Třikrát jsme byli vyloučení, dali jsme jenom tři góly, kvalita nám chybí. Na tom musíme pracovat. Abychom mohli hrát příště tenhle level, musíme do toho šlápnout víc.“
Santi Denia začal na české lavičce hrozivou bilancí. Přesto se na asociaci momentálně neuvažuje o tom, zda by se po sestupu z elitní skupiny Ligy národů hledal nový trenér. „Tohle není k diskuzi. Santi Denia a všichni kolem něj mají naši plnou důvěru. Věříme téhle cestě, já vím, že je správná. Budeme lepší. Přijdou kvalifikační zápasy, kde půjde o hodně. Zapojili jsme 37 hráčů, trenéři je viděli zblízka, vědí, co od nich mohou čekat,“ reagoval Nedvěd.
Kritika směrem k výkonům týmu, který v šesti zápasech nezískal jediný bod při skóre 3:14, téměř jistě zesílí. „Nikdy nebudeme hrát španělský fotbal. Nevím, co po hráčích trenér přesně chce, ale pokud chceme hrát tiki-taka... Rozehra od obránců, držení míče, nikam jsme se tím moc nedostali, ale v předchozích zápasech se nám to líbilo. Poslední utkání už to tam nevidím, za mě tam byl dneska největší zmatek. Čekal jsem, že už nebudeme zkoušet,“ hodnotil ve studiu České televize legendární záložník Karel Poborský.
Ani on by ale z nastaveného směru pod španělskými odborníky neutíkal. „Za mě tohle není téma. Veřejnost už asi bude obracet, přeci jen šest zápasů a šest proher a výkony šly směrem dolů. Čekal jsem v Chorvatsku vyrovnanější zápas. Nároďák potřebuje hodně času. Záleží na Santim Deniovi, jak tým nastaví. Španělský fotbal nejsme schopni hrát. Uvidíme, kde ubere, aby našel rovnováhu, aby se dostal k bodům,“ pokračoval Poborský.
Za mužstvo se chvíli po zápase v Chorvatsku vyjádřil kapitán týmu Vladimír Coufal. „Nebudu klukům vyčítat vůbec nic. Víme, kde jsme udělali chyby a mohli se zlepšit. Neděláme něco schválně, ale zatím takovou kvalitu nemáme,“ přiznal zadák Hoffenheimu.
„Moc se nadřeme, abychom získali míč, pak jim to první přihrávkou vrátíme. Stojí nás to moc sil, musíme přidat víc struktury do presinku, lépe pochopit, co po nás trenér chce. Potřebovali bychom ideálně čtrnáctidenní kemp někde v teple, abychom pochopili principy a detaily. Jde vidět, jak chceme hrát, jak se prezentovat odzadu. Principy už tam jsou trošku znát, to je fajn. Za mě to jsou u inkasovaných gólů individuální chyby,“ vysvětloval nedělní porážku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|6
|5
|0
|1
|19:6
|15
|2
Španělsko
|6
|5
|0
|1
|16:8
|15
|3
Chorvatsko
|6
|2
|0
|4
|7:17
|6
|4
Česko
|6
|0
|0
|6
|3:14
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup