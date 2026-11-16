Denia hledal pozitiva: Nejdůležitější je budoucnost. Chválil další nováčky v sestavě
PŘÍMO Z OSIJEKU | Nekritizoval, zůstal pozitivní. Přestože Santi Denia, španělský kouč, nevyhrál s českou fotbalovou reprezentací ani na šestý pokus. Po nedělní prohře v Lize národů na hřišti Chorvatska (1:2) kousal i přímý sestup z elitní skupiny. „Tyhle zápasy pro nás byly velkou výzvou,“ zopakoval pozdě večer v tiskovém sále.
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Jaká emoce ve vás převládá po šesté prohře?
„Je to složitý moment, ale já v tento proces věřím. Víme, že jsme hráli šest velmi těžkých zápasů proti top týmům. Jsem pyšný na hráče i celý tým.“
Byl to nejhorší výkon v Lize národů?
„Nemyslím si, Chorvatsko má velmi dobrý tým. My máme nové hráče, dělali jsme v sestavách hodně změn. Jsem pyšný na osmnáctiletého Hopiho, je to naše budoucnost a pro něj zkušenost. Pro další kluky taky. Mám radost z Hopiho, Kozla, Kabonga, Prebsla... Potřebovali jsme je vidět. Byli jsme dnes velmi blízko prvním bodům, opravdu jsem pyšný na všechny.“
Nemám pochyby ohledně tohoto procesu
Takže u vás převládají spíš pozitiva?
„Nejdůležitější je budoucnost. Máme druhý nejmladší tým v elitní fázi Ligy národů, což je důležité pro budoucnost a rozvoj hráčů. Řekl jsem to i jim, potřebujeme se postupně zlepšovat. Výkony i výsledky. Nemám pochyby ohledně tohoto procesu, tým této cestě taky věří. Vím, že šest proher v řadě není fajn, ale v každém zápase jsme byli kompetitivní. I v tomto těžkém utkání proti Chorvatsku. Jsem pyšný.“
Jak velkou komplikací je sestup z elitní skupiny, který znamená ztrátu prvního výkonnostního koše při losu kvalifikace o EURO?
„Ano, ztratili jsme pozici. Je to složité, nemáme to nyní pod kontrolou. Musíme teď čekat na prosincový los a soustředit se na to, co ovlivníme. Opakuju, takhle elitní úroveň byla velkou výzvou pro nás všechny.“
Ale asi jste nečekali tvrdou ránu tak rychlým gólem...
„Když dostanete gól takhle rychle v úvodu po akci, která začínala u našeho útočného rohového praporku... Samozřejmě vás to vždycky ovlivní, změní se ráz a podmínky utkání. Ale pokračovali jsme v boji, nevzdali jsme se.“
Takže vyzkoušet úplně nová křídla bylo správné rozhodnutí?
„Ano, jsem spokojený s Kabongem i Hopim. Chovali se velmi dobře, pracovali pro tým. Líbí se mi jejich zápal. Kabongo je zvyklý z klubu hrát spíš útočníka, ale my jsme se rozhodli pro levé křídlo a já jsem s ním spokojený.“
Kteří hráči se vám vyprofilovali v klíčové?
„Myslím si, že jsme vystřídali kolem čtyřiceti hráčů. Bylo pro nás důležité je vidět v akci při různých detailech v zápasech i mimo zápasy.“
Jak teď využijete další měsíce během zimy?
„Budeme skautovat dále hráče, navštěvovat zápasy. Doufáme, že se nám uzdraví někteří hráči, kteří teď byli zranění. Hodně hráčů mělo zdravotní problém.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|6
|5
|0
|1
|19:6
|15
|2
Španělsko
|6
|5
|0
|1
|16:8
|15
|3
Chorvatsko
|6
|2
|0
|4
|7:17
|6
|4
Česko
|6
|0
|0
|6
|3:14
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup