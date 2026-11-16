Předplatné

Český pád i bídný výkon, v ofenzivě obstál jen Hložek. Co se Deniovi (ne)povedlo?

Video placeholder
Český pád i nejhorší výkon, v ofenzivě obstál jen Hložek. Co se Deniovi (ne)povedlo? • Zdroj: isportTV
Adam Hložek v zápase proti Chorvatsku
Chorvatská radost po trefě Majera v závěru
Antonín Kinský měl v Chorvatsku hodně práce
Santi Denia během zápasu v Chorvatsku
David Zima v zápase na hřišti Chorvatska
Jiří Sláma brání Ivana Perišiče
Trenér Chorvatska Slaven Bilič
17
Fotogalerie
TV iSport
Liga národů
Začít diskusi (0)

Další kiks, téměř žádný tlak a málo šancí. Čeští fotbalisté podali pod Santim Deniou nejhorší výkon a v Chorvatsku prohráli 1:2. Bilance španělského kouče je katastrofální, angažmá u národního týmu začal sestupem z elitní skupiny Ligy národů. „Možná je to vysvobození,“ řekl redaktor Michal Kvasnica v Prvním dojmu Ligy naruby. Co se v utkání (ne)povedlo, jak si vedli mladíci Idris Hopi s Christophem Kabongem a jak si poradil Michal Sadílek v nezvyklé pozici?

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Anketa
Je Santi Denia tím správným trenérem pro českou reprezentaci?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 150 hlasů

KonecLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie650119:615
2Španělsko650116:815
3Chorvatsko62047:176
4Česko60063:140
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů