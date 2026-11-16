Český pád i bídný výkon, v ofenzivě obstál jen Hložek. Co se Deniovi (ne)povedlo?
Další kiks, téměř žádný tlak a málo šancí. Čeští fotbalisté podali pod Santim Deniou nejhorší výkon a v Chorvatsku prohráli 1:2. Bilance španělského kouče je katastrofální, angažmá u národního týmu začal sestupem z elitní skupiny Ligy národů. „Možná je to vysvobození,“ řekl redaktor Michal Kvasnica v Prvním dojmu Ligy naruby. Co se v utkání (ne)povedlo, jak si vedli mladíci Idris Hopi s Christophem Kabongem a jak si poradil Michal Sadílek v nezvyklé pozici?
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|6
|5
|0
|1
|19:6
|15
|2
Španělsko
|6
|5
|0
|1
|16:8
|15
|3
Chorvatsko
|6
|2
|0
|4
|7:17
|6
|4
Česko
|6
|0
|0
|6
|3:14
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup