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Negativní rekordy a poklidná plavba na repre vlnce s Deniou. Votroci získali sílu v zákulisí

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Negativní rekordy a poklidná plavba na repre vlnce s Deniou, Votroci získali sílu v zákulisí • Zdroj: iSport.tv
Adam Hložek v zápase proti Chorvatsku
Chorvatská radost po trefě Majera v závěru
Antonín Kinský měl v Chorvatsku hodně práce
Santi Denia během zápasu v Chorvatsku
David Zima v zápase na hřišti Chorvatska
Jiří Sláma brání Ivana Perišiče
Trenér Chorvatska Slaven Bilič
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isport tv
Liga národů
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„Ten zápas byl, jako když poklidně pluješ na vlnce: nezměnilo se nic, žádná reakce, žádná změna. Přitom ofenzivní parametry reprezentace jsou naprosto tragické,“ hodnotí redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby prohru české reprezentace v Chorvatsku: „Deniovi končí doba hájení,“ dodává také. „Denia si vysnil určité herní profily – třeba dravá, náběhová křídla – ale nemá je. A chybí kvalitní baller ve středu hřiště,“ shodují se Pavel Šťastný a Petr Fantyš.

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#TýmZVRPSkóreB
1Anglie650119:615
2Španělsko650116:815
3Chorvatsko62047:176
4Česko60063:140
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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