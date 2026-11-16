Negativní rekordy a poklidná plavba na repre vlnce s Deniou. Votroci získali sílu v zákulisí
„Ten zápas byl, jako když poklidně pluješ na vlnce: nezměnilo se nic, žádná reakce, žádná změna. Přitom ofenzivní parametry reprezentace jsou naprosto tragické,“ hodnotí redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby prohru české reprezentace v Chorvatsku: „Deniovi končí doba hájení,“ dodává také. „Denia si vysnil určité herní profily – třeba dravá, náběhová křídla – ale nemá je. A chybí kvalitní baller ve středu hřiště,“ shodují se Pavel Šťastný a Petr Fantyš.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|6
|5
|0
|1
|19:6
|15
|2
Španělsko
|6
|5
|0
|1
|16:8
|15
|3
Chorvatsko
|6
|2
|0
|4
|7:17
|6
|4
Česko
|6
|0
|0
|6
|3:14
|0
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