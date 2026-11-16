Nároďák píše negativní historii: Denia bez bodů, nejvíc proher i nejhorší útok Ligy národů
Extrémně náročný start do nové éry fotbalového nároďáku výsledkově nevyšel. V elitní skupině Ligy národů nestačila reprezentace na Anglii, Španělsko ani Chorvatsko a končí s bilancí 0 výher, 0 remíz, 6 proher. V součtu tak vytvořila řadu historických negativních rekordů a ve spoustě metrik vychází jako nejhorší ze všech šestnácti účastníků letošní edice Ligy národů A.
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Nejvíc proher v kalendářním roce: 8
Od roku 1920 se československé a později ani české reprezentaci nikdy nestalo, že by v kalendářním roce prohrála osm zápasů. Dvě porážky na mistrovství světa a následně šest lekcí v Lize národů tak znamená nový rekord. K tomu lze připočíst také fakt, že v soutěžním zápase Lvi nevyhráli v tomto roce ani jednou z jedenácti pokusů (penaltové postupy v baráži o MS se počítají jako remízy). I v tomto ohledu Česko vytvořilo nový rekord.
Nejhorší rozdíl skóre v kalendářním roce: -12
Asi nikoho příliš nepřekvapí, že národní tým má v kalendářním roce 2026 vzhledem k vysokému počtu proher také vůbec nejhorší rozdíl skóre. Nepřišel přitom žádný výprask, největší příděl dostalo Česko od Mexika a Anglie (0:3), ale celkově v tomto roce končí se skóre 14:26. V počtu inkasovaných branek byl horší pouze ročník 1937 (32).
Nejvíc proher v řadě trenéra: 6
Opět je třeba brát v potaz kvalitu soupeřů a takhle těžkých šest duelů po sobě snad český fotbal nepamatuje, ale přesto, Santi Denia nepřipsal v šesti utkáních ani bod a na seznamu výsledků mu svítí pouze červená barva. Kterému kouči na lavičce národního týmu se to stalo naposledy? Nikdy žádnému. Když připočteme i červnový kolaps na Aztéckém stadionu, prohrálo Česko již sedm zápasů v řadě, což je rovněž nový rekord od prvního utkání reprezentace v roce 1906.
Nejhorší útok Ligy národů A: 3 góly
Ve srovnání s ostatními celky nejvyšší divize Ligy národů zaostal český výběr v řadě ohledů. Ze všech šestnácti celků skupiny A nevstřelil nikdo méně gólů než tři a podle datové společnosti Wyscout si Lvi vytvořili i šance s vůbec nejnižší hodnotou očekávaných gólů. Zde se ofenziva zastavila na čísle 3,69. Není se co divit, za šest zápasů vyslala Deniova družina jen osm střel na branku, což je rovněž jasně nejhorší počin.
Na dně ve všech ohledech
V pokročilých statistikách se Česko nachází úplně poslední ještě několikrát a datově mu v negativním slova smyslu konkuruje pouze Srbsko. Národní tým posbíral nejvíc červených karet (3) a vyslal nejméně klíčových přihrávek (9) i průnikových přihrávek (6). Na posledním či předposledním místě je také co do držení míče (35,2 %), počtu driblinků (55) a doteků ve vápně soupeře (66).