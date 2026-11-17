Otázky a odpovědi k Deniovi: (ne)reakce, kostrbatá páteř. Vzdali jsme se vlastních zbraní?
Jestliže po prvním srazu byl trenér Santi Denia z mnoha míst chválený za očividnou změnu způsobu hry české fotbalové reprezentace, listopadové dohrávky v Lize národů se nepovedly. Porážky se Španělskem (0:2) a Chorvatskem (1:2) se vzhledem k síle soupeřů dají akceptovat, tři herně nezvládnuté poločasy ze čtyř už nikoliv. Především nedělní duel v Osijeku vyvolal řadu otázek před náročnou kvalifikací o postup na mistrovství Evropy v roce 2028. Deník Sport hledá odpovědi.
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Vybetonoval Denia základy sestavy pro kvalifikace?
Páteř asi našel. O šesti hráčích se dá celkem s úspěchem konstatovat, že v případě dobrého zdravotního stavu vyrazí do bojů o Evropu. Jde o Vladimíra Coufala zprava, možná Jiřího Slámu zleva, kapitána Ladislava Krejčího navzdory zkratům, pak Michala Sadílka a Adama Hložka. Možná Lukáše Červa.
Odhadovat druhou polovinu sestavy je bláhové. Zejména na křídelních pozicích panuje čilý ruch zakončený zkouškou Idrise Hopiho a Christopha Kabonga proti Chorvatsku. Casting na desítku skončil bez úspěchu. Šulc neobstál, Karabec nedostal šanci, Ambros jen na pár desítek minut, vysunutí Sadílka v Osijeku bylo tahem z nouze, které se navíc nepovedlo.
Vedle Krejčího chybí stabilní druhý stoper. Je to Zima, Chaloupek, nebo Hranáč? Situace okolo gólmanů je nečitelná. Další reprezentační okno začíná dvaadvacátého března, trvá pouhých devět dní, na zkoušení bude nulový prostor. Co se neudělalo doteď, už nedoženete. Přitom Denia by dva tři přátelské duely ještě uvítal. Česko potřebuje dobře odstartovat kvalifikaci o EURO 2028, ale pevné základy vybudované nemá. Mimochodem, los proběhne šestého prosince v Belfastu.
Reaguje Denia dostatečně na průběh zápasu?
Nezdá se to. V prvním poločase čtvrtečního utkání se Španělskem se národní tým dostal jen ke třem dotykům ve vápně, střelu na branku nevypustil. Zdaleka ne poprvé. Dění na hřišti navíc postupem času vykazovalo stále větší stopy zoufalství a bezradnosti. Z lavičky ale nepřišel žádný razantní pokyn – změníme tohle a tohle, něco zkusíme. Proto se Česko dostalo pod masivní tlak, a kdyby inkasovalo do půlky tři góly, což klidně mohlo, bylo po zápase. Druhý poločas vypadal jinak, Denia provedl taktické změny, a v určité části zápasu to bylo vidět.
V Chorvatsku ale zase nereagoval. Nebo, ať nejsme tak přísní - pokud ano, nebylo to poznat. Národní tým začal v jedné šabloně, v jednom tempu. V tom samém závěrečnou partii Ligy národů i dokončil. Přitom neschopnost dostat se k ohrožení domácí branky vyžadovala nějakou reakci, úpravu standardů, vyjet ze stereotypů a začít riskovat. Jednoduše se hnát za vyrovnáním, případně za obrátkou.
Udělat změny v sestavě, v rozestavení, vsadit na přímočarost, jednoduchost a tomu uzpůsobit i strategické trenérské vstupy. Vždyť na trávníku leželo několik cenností – výhodný první koš v kvalifikaci, baráž o udržení mezi elitou Ligy národů, významnější šance pro baráž o EURO v případě, že by došlo k neúspěchu v klasické kvalifikaci. V Chorvatsku to byla promarněná příležitost.
Proč hrál Souček pět minut? A co Matěj Jurásek?
Návrat bývalého kapitána Tomáše Součka byl jedním z největších témat právě skončeného reprezentačního srazu. Všichni byli zvědaví, zda matador se srdcem tlukoucím pro národní tým, vyhoví náročným požadavkům Denii na středové hráče. Přece jen Součkovi je jednatřicet, ve West Hamu moc nehraje, s jistotou je za zenitem výkonnosti. Jenže odpověď jsme nedostali.
Chlap, co odehrál za reprezentaci čtyřiadevadesát zápasů a vstřelil sedmnáct branek, nastoupil jen v samém závěru duelu se Španělskem. V Chorvatsku vyseděl na lavičce důlek. Všehovšudy hrál pět minut, na což si následně postěžoval. Možná nebyl zcela fit, třeba si na větší porci netroufal, ale z okolí mužstva, natož od Denii, takové signály nešly.
Jestliže byl Souček zdravý a nachystaný na významnou porci minut, mělo se s ním podle toho jednat. Dobře, nutně nemusel hrát v Osijeku v základu, ale měl vyrazit na bojiště na poslední půlhodinu a zkušenostmi a intuicí v boxu mohl mužstvu významně pomoct. Co když se situace Součka, a že se to dá s úspěchem očekávat, v klubu postupem času změní? Bude hrát, občas pomůže gólem, protože je střílet umí… Jenže Denia nebude vědět, jak a kde ho využít. Natož v jaké fázi utkání. To samé platí pro Matěje Juráska. Smysl jeho donominace zůstala utajená.
Mají Češi na to hrát španělský styl fotbalu?
„Nikdy nebudeme hrát španělský fotbal, nejsme toho schopni,“ vyjádřil se Karel Poborský ve studiu České televize po porážce v Chorvatsku. Reprezentace se pod Santi Deniou o španělský styl zarputile snaží. Jenže když dva dělají totéž, není to totéž…
Čtvrteční srážka s mistry světa je dokumentem o pravdivosti myšlenky římského dramatika Afera. Aby Češi kopírovali španělský systém hry, a ten je dovedl k úspěchu, musí být dostatečně rychlostně, obratnostně a technicky vybavení, používat vysokou herní inteligenci, dokonale vnímat prostor. V těchto atributech vynikal jen jeden tým.
„Nevím, co trenér po hráčích přesně chce, ale pokud chceme hrát tiki-taka... Rozehra od obránců, držení míče, nikam jsme se tím moc nedostali, byť se nám to v předchozích zápasech líbilo. Poslední utkání už ale tyhle věci nevidím, v Chorvatsku šlo o největší zmatek. Já třeba čekal, že už nebudeme zkoušet,“ vyjádřil se Poborský. Někdy to vypadá, že Česko je nebezpečné samo sobě. Ztrát vinou nižší dovednostní kvality, a to i v nebezpečných prostorech, bylo ve všech duelech přehršel. V Lize národů to tolik nebolelo, v kvalifikaci už bude.
Nevzdali jsme se vlastních zbraní?
Není ostudou přiznat, že v Evropě už nehrajeme ani druhé housle. Jen minimum českých hráčů má silnou roli v zavedených klubech nejlepších soutěží v Evropě. Nové fotbalisty také zatím neumíme vychovat, byť třeba v případě Idrise Hopiho se snad blýská na lepší časy. Vzhledem k sestupné výkonnostní křivce přestala reprezentace – zcela logicky - používat ryze fotbalové zbraně.
V její hře se postupně ocitlo mnohem více urputnosti, agresivity, běžecké kvality, jednoduchosti, tahovosti, namísto kombinace získávala území pomocí dlouhých nakopávaných míčů na sprintující křídla, nebo urostlého forvarda.
To platilo před příchodem španělských trenérů. Jejich představa o fotbalovém přednesu je dramaticky jiná. Také proto přišli. Poptávka po kvalitnější hře byla po mundialu extrémně silná.
Jenže Česko by nemělo pouštět z ruky své letité zbraně. Nikdo netvrdí, že by se reprezentace měla rychle vrátit ke stylu hry z mistrovství světa. To vůbec! Jen je potřeba najít průsečík mezi španělskou a českou školou.
V něčem ustoupit, jinde něco pozměnit, přidat nový princip, hrát si s detaily. Jen tvrdošíjně přestat kopírovat. „Je potřeba najít rovnováhu, aby se Denia dostal k bodům,“ říká Poborský. V překladu: v základních dogmatech hry neustupovat, zdokonalovat je, ale zároveň zkusit dodat české koření. Třeba v ofenzivních zónách, kde se limity projevují ze všeho nejvíc.