Slováci na závěr Ligy národu remizovali v Kazachstánu, postup už měli jistý
Fotbalisté Slovenska na závěr Ligy národů remizovali 2:2 v Kazachstánu a ve skupině C3 zůstali bez porážky, postup do druhé divize měli již před utkáním jistý. Trenér Vladimír Weiss dal volno řadě opor a příležitost dostali další hráči z širšího kádru.
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Slováci při loučení se soutěží nastoupili v moderní Astana Areně pod zataženou střechou. Ve výrazně pozměněné základní sestavě hostujícího týmu se objevili také tři zástupci české ligy, obránci Pališčák (Plzeň) a Krčík (Pardubice) a záložník Nebyla (Jablonec). Brankář Surovčík (Sparta) zůstal na lavičce náhradníků.
V prvním poločase otevřel skóre domácí Česnokov. Slováci po přestávce vyrovnali, přesný Krčíkův centr hlavou využil Boženík. Domácí se znovu ujali vedení, v závěrečném nastavení však Kaprálik utěšeným volejem zajistil dělbu bodů. Trenér Weiss tak ani v osmém zápase po návratu na lavičku reprezentace neprohrál.
Faerské ostrovy si v druhém dnešním utkání ve skupině v přímém souboji o postup do baráže výhrou 1:0 nad Moldavskem zajistily druhou příčku.
Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A2:
20:45 Německo - Nizozemsko (Berlín), Řecko - Srbsko (Volos).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Německo
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|3
Řecko
|5
|2
|2
|1
|5:10
|8
|4
Srbsko
|5
|0
|0
|5
|4:11
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B1:
20:45 Severní Makedonie - Slovinsko (Skopje), Švýcarsko - Skotsko (St. Gallen).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|4
|1
|0
|11:1
|13
|2
Slovinsko
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3
Skotsko
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|4
S. Makedonie
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C3:
Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)
Branka: 24. Samuelsen.
Kazachstán - Slovensko 2:2 (1:0)
Branky: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij - 56. Boženík, 90.+5 Kaprálik.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|6
|3
|3
|0
|13:6
|12
|2
Faerské ostrovy
|6
|1
|5
|0
|8:7
|8
|3
Moldavsko
|6
|2
|1
|3
|5:10
|7
|4
Kazachstán
|6
|0
|3
|3
|8:11
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C4:
18:00 Estonsko - Bulharsko (Tallinn), Island - Lucembursko (Reykjavík).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Island
|5
|3
|2
|0
|12:1
|11
|2
Estonsko
|5
|2
|3
|0
|3:1
|9
|3
Bulharsko
|5
|1
|1
|3
|3:10
|4
|4
Lucembursko
|5
|1
|0
|4
|2:8
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D1:
20:45 Gibraltar - Malta (Gibraltar).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Malta
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|2
Andorra
|4
|1
|1
|2
|3:3
|4
|3
Gibraltar
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D2:
18:00 Litva - Lichtenštejnsko (Kaunas).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ázerbajdžán
|4
|2
|2
|0
|3:1
|8
|2
Litva
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|3
Lichtenštejnsko
|3
|0
|1
|2
|0:3
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup