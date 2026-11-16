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Slováci na závěr Ligy národu remizovali v Kazachstánu, postup už měli jistý

Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v KazachstánuZdroj: ČTK / AP / Turar Kazangapov
Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v Kazachstánu
Slováci remizovali v Kazachstánu
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Fotbalisté Slovenska na závěr Ligy národů remizovali 2:2 v Kazachstánu a ve skupině C3 zůstali bez porážky, postup do druhé divize měli již před utkáním jistý. Trenér Vladimír Weiss dal volno řadě opor a příležitost dostali další hráči z širšího kádru.

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Slováci při loučení se soutěží nastoupili v moderní Astana Areně pod zataženou střechou. Ve výrazně pozměněné základní sestavě hostujícího týmu se objevili také tři zástupci české ligy, obránci Pališčák (Plzeň) a Krčík (Pardubice) a záložník Nebyla (Jablonec). Brankář Surovčík (Sparta) zůstal na lavičce náhradníků.

V prvním poločase otevřel skóre domácí Česnokov. Slováci po přestávce vyrovnali, přesný Krčíkův centr hlavou využil Boženík. Domácí se znovu ujali vedení, v závěrečném nastavení však Kaprálik utěšeným volejem zajistil dělbu bodů. Trenér Weiss tak ani v osmém zápase po návratu na lavičku reprezentace neprohrál.

Faerské ostrovy si v druhém dnešním utkání ve skupině v přímém souboji o postup do baráže výhrou 1:0 nad Moldavskem zajistily druhou příčku.

Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A2:

20:45 Německo - Nizozemsko (Berlín), Řecko - Srbsko (Volos).

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko532014:511
2Německo52216:38
3Řecko52215:108
4Srbsko50054:110
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B1:

20:45 Severní Makedonie - Slovinsko (Skopje), Švýcarsko - Skotsko (St. Gallen).

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko541011:113
2Slovinsko52215:38
3Skotsko52125:67
4S. Makedonie50051:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

 

Skupina C3:

Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)
Branka: 24. Samuelsen.

Kazachstán - Slovensko 2:2 (1:0)
Branky: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij - 56. Boženík, 90.+5 Kaprálik.

#TýmZVRPSkóreB
1Slovensko633013:612
2Faerské ostrovy61508:78
3Moldavsko62135:107
4Kazachstán60338:113
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C4:

18:00 Estonsko - Bulharsko (Tallinn), Island - Lucembursko (Reykjavík).

#TýmZVRPSkóreB
1Island532012:111
2Estonsko52303:19
3Bulharsko51133:104
4Lucembursko51042:83
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina D1:

20:45 Gibraltar - Malta (Gibraltar).

#TýmZVRPSkóreB
1Malta32104:27
2Andorra41123:34
3Gibraltar30211:32
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina D2:

18:00 Litva - Lichtenštejnsko (Kaunas).

#TýmZVRPSkóreB
1Ázerbajdžán42203:18
2Litva31113:24
3Lichtenštejnsko30120:31
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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