Koller: Schickovi se nedivím, útočníků je mi líto. Naderi se moc neukázal, může to ale fungovat
Fotbalové dění už tolik bývalý hvězdný útočník Jan Koller (53) nesleduje, na bezútěšnou porážku s Chorvaty (1:2), která odsoudila Česko k sestupu z elitní společnosti Ligy národů, si však čas udělal. Zatímco za jeho éry Češi děsili celý kontinent, dnes český fotbal vyklízí pozice. „Žádná očekávání jsem od nás neměl. Doba hájení ale pomalu bude končit,“ vzkázal směrem k Santimu Deniovi historicky nejlepší reprezentační střelec při příležitosti představení druhého ročníku Spartafestu, který se bude konat 18.-19. června 2027.
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Jak jste kousal porážku s Chorvaty?
„Nebylo to zase nic moc, prohra byla zasloužená. V této skupině s Anglií a Španělskem jsme toho moc očekávat nemohli. Osobně jsem od nás ani žádná očekávání neměl. Naše místo momentálně patří o kategorii níže. Vyzkoušeli jsme si to, pro hráče to musela být obrovská zkušenost, ale pro nás bude lepší B skupina Ligy národů. Teď přijdou rozhodující momenty proti rovnocenným a papírově horším soupeřům v kvalifikaci o mistrovství Evropy.“
Přece jen loučit se s elitní skupinou LN šesti porážkami bez jediného bodu. Není to málo, když česká reprezentace nedokázala herně vzdorovat ani Chorvatsku?
„Začali jsme novou éru s novým realizačním týmem. Od trenéra je sympatické, že dává šanci mladým a neokoukaným tvářím. Kluci musí nabrat zkušenosti. Šli do toho rovnýma nohama hned proti těm nejlepším. To je pro ně hrozně těžké. Je to k nezaplacení, ale na hodnocení si počkám až proti srovnatelným a horším soupeřům.“
Jaký dojem na vás udělali chorvatští veteráni, kterým se nechce končit ani kolem čtyřicítky?
„Hlavně Luka Modrič je fantastický, má za sebou skvělou kariéru a pořád je to extra profesionál. Pro tyhle typy hráčů je důležité, aby se jim vyhýbala zranění, což se jim daří. Perišič, Modrič, ale i další stále mají Chorvatsku co dát a jsou především velkými vzory pro mladé kluky, které už taky začínají nasazovat.“
Sráží nás neskutečné chyby
Vladimír Coufal mluvil o potřebě delšího kempu a většího sehrání týmu. Na této úrovni už ale není prostor se cokoliv teprve začít učit, že?
„Je to těžké a zvlášť pro nás v našem rozpoložení čelit takové extratřídě. Myslím si, že konečné výsledky nakonec nebyly ani tak špatné vzhledem k síle soupeřů. K tomu připočtěme průběhy některých zápasů. Když jsme se nadechovali, tak jsme šli do deseti. Sráží nás neskutečné chyby, kdy si góly dáváme skoro sami, což taky klukům nepomůže. Od českého týmu nemám žádná přehnaná očekávání. Nechci je proto kritizovat.“
Nebyl by na rozdíl od Denii český trenér minimálně z pohledu fanoušků už pod tlakem?
„Zatím má dobu hájení. Buduje nový tým a víme, jaké čelil extratřídě. Samozřejmě nebude mít zastání donekonečna. Ukázaná bude platit v kvalifikaci o EURO.“
Projevilo se v Osijeku, že španělský styl fotbalu, s nímž Denia přišel do začátku svého angažmá u národního týmu, zkrátka pro nás není? Ostatně naposledy v Chorvatsku se Češi oprostili od snahy o větší kombinaci a vsadili na důraznější středovou řadu.
„Trenér si zkouší různé varianty, s nimiž může do budoucna počítat. Hráče teprve po velké obměně poznává. Ještě si nevytvořil kostru týmu, pokaždé nastupuje v sedmdesáti procentech jiná sestava. Fáze testování je nyní za námi a nyní předpokládám, že začne fáze budování kostry základní sestavy.“
Červené pro Krejčího? Jen to hasil za ostatní
Co říkáte na dvě vyloučení Ladislava Krejčího v obou zápasech proti Španělsku?
„Není náhodou, že se to pokaždé stalo proti Španělům. Vychází to z toho, že jste v defenzivě pořád pod tlakem, což k podobným zákrokům a vyloučení vybízí. Stále musíte být stoprocentně koncentrovaní, a pokud lehce zaváháte, řešíte vznikající problém faulem a dochází k vyloučení. Proti Španělsku je vážně těžké hrát. Pravděpodobnost, že červenou kartu dostanete proti takové kvalitě, jako má Španělsko, je vyšší. Vyšlo to na Láďu Krejčího, který to hasí z pozice stopera.“
Překvapila vás některá jména v obou Deniových nominacích?
„Záleží na nich, jak se s tím kluci jako Idris Hopi nebo Šubert popasují. Je pro ně motivační, že když budou předvádět dobré výkony v lize, že šanci dostanou. A je jedno, jestli hrají za Teplice nebo Mladou Boleslav. V tomto směru je to skvělé. Ale zatím mě nikdo z nich nezaujal. Velmi dobře začal Ambros, jenže pak už to s ním bylo horší. To samé platí pro Radostu.“
Je podle vás správná snaha manažera reprezentace Pavla Nedvěda shánět po světě hráče českého původu?
„Zřejmě máme dobrý skauting. Zajímavé, že dřív to nikdo nezjišťoval. Nevím, koho najali, aby studoval rodokmeny různých hráčů, je to pro mě překvapení.“
Prvním takovým importem v reprezentačním áčku je drážďanský rodák Ryan Naderi. Jak si podle vás vede?
„Útočníků je mi líto. Zatím se nedostali do situací, ve kterých by se mohli ukázat. Soupeři nám to nedovolili. Dosud jsme si jen otestovali defenzivu. Na ofenzivu pořád čekám. Kvalitu určitě má, což prokazuje v Rangers. S Adamem Hložkem by jim to mohlo fungovat. Musí se však víc dostávat do hry, což se ani jednomu z nich zatím nepodařilo.“
Schickova frustrace? Baroš to měl stejné
Možná dobře pro Patrika Schicka, že se toho nezúčastňuje.
„Myslím si, že věděl, proč se tak rozhodl. Očekávám, že pokud se vrátí, bude tomu až třeba v kvalifikaci, kdy bude vědět, že by hrál proti trochu jednodušším soupeřům, což by bylo snazší i pro útočníky. Věřím, že za takové konstelace se zapojí.“
Dá se Schickova frustrace srovnat se závěrem reprezentační kariéry Milana Baroše? V období kolem EURO 2012 býval také v útoku na hřišti odtržen od zbytku týmu a čelil nevoli fanoušků.
„Přesně tak. Milan ke konci v nároďáku neměl podobný servis, jaký jsme mívali my dva spolu v dobách naší společné éry. Měl to těžké. To stejné vystihuje v reprezentaci i dnešní útočníky, kteří to mají na hřišti podobně nesmírně složité.“
Jak byste řešil otázku gólmanů, mezi nimiž není pevně stanovená jednička? Kinský s Horníčkem jsou v Premier League, Kovář vede nizozemskou ligu s PSV…
„U nich má Denia těžké rozhodování (úsměv). Takovou kvalitu bychom bohužel potřebovali mít do pole. Aby si člověk mohl vybírat z takové nabídky, jakou máme u brankářů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|6
|5
|0
|1
|19:6
|15
|2
Španělsko
|6
|5
|0
|1
|16:8
|15
|3
Chorvatsko
|6
|2
|0
|4
|7:17
|6
|4
Česko
|6
|0
|0
|6
|3:14
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup