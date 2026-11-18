Reprezentační testování: šest nepostradatelných i překvapivý otazník. Kdo ještě se nabízí?
Dvě nominace, šest zápasů a 569 minut v akci. Santi Denia, trenér národního týmu, otestoval na hřišti v Lize národů přesně čtyřiatřicet hráčů a tři gólmany. „Vyzkoušeli jsme si je, což pro nás bylo velmi cenné. I pro ně je to užitečné, abychom si na sebe zvykli,“ řekl po prohře s Chorvaty (1:2). Deník Sport a web iSport rozdělil reprezentanty, kteří mají pod španělským koučem aspoň jednu minutu, do čtyř kategorií. Nepostradatelných je pouze šest. A koho lze ještě vytáhnout?
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NEPOSTRADATELNÍ
Obránci:Vladimír Coufal, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma
Záložníci: Lukáš Červ, Michal Sadílek
Útočník:Adam Hložek
Trenér Denia dával této šestici vysokou minutáž. Adam Hložek šel do pěti ze šesti podzimních zápasů v Lize národů od začátku, jako jeden z mála znamená pro české soupeře skutečnou ofenzivní hrozbu. Ladislav Krejčí s Vladimírem Coufalem plnili roli kapitánů, byť prvně jmenovaný dva zápasy se Španělskem nedohrál kvůli vyloučení. Michal Sadílek si drží vysoký standard ve Slavii i v národním týmu, vynechal jediné utkání kvůli karetnímu trestu. Největším překvapením je Jiří Sláma, na něhož Denia přes malé reprezentační zkušenosti spoléhá – na levém obránci odehrál pět ze šesti utkání v základu.
KDO PATŘÍ DO NOMINACE
Brankáři:Antonín Kinský, Lukáš Horníček, Matěj Kovář
Obránci: Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Zima
Záložníci: Alex Král, Lukáš Provod, Adam Karabec
Útočníci: Ryan Naderi, Pavel Šulc, Lukáš Ambros
Vyrovnaná a vysoce kvalitní brankářská trojka se pod Deniou „spravedlivě“ střídala, každý odchytal dva zápasy. Navíc všichni velmi dobře, tady národní tým problém nemá. Trojice stoperů Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek a David Zima, pokud jsou zdravotně v pořádku, v očích Santiho Denii jistě do kádru patří. Stejně jako další slávista Lukáš Provod a Pavel Šulc, až se zotaví po operaci kolene.
Místo určitě bude mít i kapitán Sparty Adam Karabec, pokud se po zranění vrátí ve formě z kraje sezony. Překvapením je oživení Alexe Krále – polař z Kodaně naskočil čtyřikrát v základu. Prostor dostávají také nováčci Ryan Naderi a Lukáš Ambros.
MUSÍ DÁL PŘESVĚDČOVAT
Obránci: David Jurásek, Ondřej Kričfaluši, Filip Prebsl
Záložníci: Kryštof Daněk, David Kozel
Útočníci: Idris Hopi, Martin Šubert, Christophe Kabongo
Až na slávistického obránce Davida Juráska spadají do této kategorie reprezentační nováčci. Christophe Kabongo i osmnáctiletý Idris Hopi naskočili na křídlech v základu v Chorvatsku, povedený debut odehrál dodatečně povolaný Filip Prebsl. Prostor dostal ve dvou zápasech nejlepší střelec ligy Martin Šubert, ve Wembley odehrál první minuty za áčko Ondřej Kričfaluši.
Zajímaví mohou být i Kryštof Daněk a David Kozel. Všichni ale musí v následujících měsících ukazovat formu v klubech, aby se dostali do březnové nominace pro start evropské kvalifikace.
NEJISTÁ POZICE
Obránci: Tomáš Vlček, Martin Vitík, Ondřej Zmrzlý, Michal Sáček
Záložníci: Ondřej Lingr, Roman Macek, Pavel Bucha, Tomáš Souček, Matěj Radosta
Útočníci: Václav Sejk, Daniel Vašulín
Nejvíc praští do očí přítomnost Tomáše Součka. Už není pan Nepostradatelný, o roli v týmu nejspíš rozhodne aktuální forma ve West Hamu. Tomáš Vlček a Martin Vitík, jemuž přibývají minuty v Boloni, jsou závislí na silné konkurenci. Ondřej Zmrzlý, Michal Sáček, Roman Macek, Pavel Bucha a Daniel Vašulín nezanechali na předchozím srazu velkou stopu, Ondřeje Lingra zastavilo momentálně ošklivé zranění.
Opomenutí hroťáka Václava Sejka v poslední nominaci překvapilo, protože v Sigmě se dostal do životní formy. Ani sedm minut, které dostal od Denii v jediném zápase, není zrovna pozitivní signál do budoucna.
KOHO VYZKOUŠET
Obránci: Filip Lissah, Matěj Ryneš
Záložníci: Michal Beran, Patrik Hellebrand, Hugo Sochůrek, Vasil Kušej
Útočníci: Mojmír Chytil
Deniův konkurz na středního záložníka s herními dovednostmi pravděpodobně pokračuje. Nabízí se tři kandidáti. Michal Beran patří mezi stálice Sigmy, Hugo Sochůrek, v současnosti člen jednadvacítky, se udržel v sestavě Sparty a Patrik Hellebrand se stará o funkčnost hry Korony Kielce. Dlouhodobě schází záložní varianta za Vladimíra Coufala na pravé straně obrany, Filip Lissah pravidelně nastupuje ve druhé anglické lize za Swansea.
Očekává se zapojení Matěje Ryneše ze Sparty, o místo v reprezentaci přišel kvůli poranění kotníku. Ofenzivní hrozbu mohou navýšit Vasil Kušej nebo Mojmír Chytil, nejlepší střelec Slavie v nejvyšší české soutěži.