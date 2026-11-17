Liga národů: Velký obrat Norska v Dánsku! Haaland neměl motivaci, přesto hrál a rozhodl
Fotbalisté Norska otočili zápas v Dánsku, zvítězili 3:2 díky dvěma gólům kanonýra Erlinga Haalanda a stali se posledním postupujícím do čtvrtfinále Ligy národů. V tabulce skupiny A4 skončili druzí za Portugalskem. To dnes vyhrálo 3:2 ve Walesu, odčinilo předchozí porážku 1:4 s Dány a pojistilo si čtvrtfinále.
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Šestadvacetiletý útočník Manchesteru City Haaland, který dnešní zápas rozhodl penaltou v šesté minutě nastavení, před severským derby vzbudil rozruch otevřeným přiznáním o vyčerpání a ztrátě motivace. Bezprostředně po posledním vítězství 3:1 nad Walesem v Oslu si postěžoval na extrémní vytížení.
Haaland neodpočíval a rozhodl
„Momentálně nedokážu najít motivaci pro zápas proti Dánsku, ale bude to dobré utkání,“ řekl norský kanonýr, který poukazoval na nadcházející náročný program Manchesteru City s duely proti Fulhamu, Neapoli v Lize mistrů a Arsenalu. Sérii zápasů označil za naprosto vražedný program.
Trenér Solbakken unavené hvězdě úlevu odmítl dopřát a sázka na nepostradatelného střelce se mu vyplatila, ačkoli jeho tým prohrával už po čtrnácti minutách o dvě branky. Dánům stačila k uhájení postupu ze druhého místa i remíza. Norové potřebovali zvítězit, k čemuž zavelel Haaland ve 37. minutě. Před jeho vítěznou trefou skóroval do dánské sítě kapitán Ödegaard.
Severní Irsko poprvé v Lize A
Portugalsko zažilo proti Dánsku nejvyšší soutěžní porážku na domácím hřišti v historii a do nové éry po konci reprezentační kariéry Cristiana Ronalda tak vstoupilo neúspěšně. Svěřenci trenéra Jesuse v Cardiffu v jednu chvíli prohrávali, ale po vyrovnávající trefě Neta rozhodl v 70. minutě střídající Forbs. Čtyři minuty po vítězném gólu Portugalců byl po druhé žluté kartě vyloučen autor druhého gólu Neto. Wales skončil ve skupině poslední a čeká ho březnová baráž o záchranu v lize A.
Fotbalisté Severního Irska po remíze 1:1 v Maďarsku oslavili historický postup do elitní divize. V přímém zápase o postup inkasovali první gól v soutěži a k postupu jim v Budapešti stačila remíza. Tu zajistil týmu trenéra Davise vyrovnávací trefou Devenny. Maďaři si zahrají baráž o postup.
V přímém souboji o baráž Irové v Dublinu porazili Kosovo jednoznačně 3:0 i díky dvěma penaltám útočníka Parrota. Domácím pomohla i červená karta hostů už po necelé půlhodině hry.
Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A4:
Dánsko - Norsko 2:3 (2:1)
Branky: 11. Höjlund, 14. Höjbjerg - 37. a 90.+6 z pen. Haaland, 83. Ödegaard.
Wales - Portugalsko 2:3 (2:2)
Branky: 13. Brooks, 40. Thomas - 11. Fernandes, 43. Neto, 70. Forbs. ČK: 74. Neto (Portug.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|6
|5
|0
|1
|13:10
|15
|2
Norsko
|6
|3
|0
|3
|12:11
|9
|3
Dánsko
|6
|3
|0
|3
|13:11
|9
|4
Wales
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B2:
Ukrajina - Gruzie 1:0 (1:0)
Branka: 1. Sikan. ČK: 90.+1 Ločošvili.
Maďarsko - Severní Irsko 1:1 (1:0)
Branky: 35. Varga - 65. Devenny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sev. Irsko
|6
|3
|3
|0
|6:1
|12
|2
Maďarsko
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|3
Ukrajina
|6
|2
|1
|3
|3:6
|7
|4
Gruzie
|6
|0
|2
|4
|0:5
|2
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B3:
Irsko - Kosovo 3:0 (1:0)
Branky: 28. a 50. obě z pen. Parrot, 75. Moylan. ČK: 26. Hajrizi (Kos.).
Izrael - Rakousko 1:1 (1:0)
Branky: 36. Do. Peretz - 62. Kalajdzic.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|6
|3
|3
|0
|11:6
|12
|2
Irsko
|6
|2
|2
|2
|9:5
|8
|3
Kosovo
|6
|1
|3
|2
|3:7
|6
|4
Izrael
|6
|0
|4
|2
|3:8
|4
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B4:
Bosna a Hercegovina - Rumunsko 2:1 (1:1)
Branky: 44. Tahirovič, 82. Bajraktarevič - 6. Birligea.
Polsko - Švédsko 1:1 (1:1)
Branky: 16. Benedyczak - 24. Larsson.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|2
Bosna
|6
|3
|2
|1
|10:7
|11
|3
Polsko
|6
|1
|2
|3
|9:7
|5
|4
Rumunsko
|6
|1
|0
|5
|6:16
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup