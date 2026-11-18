Haaland nepatří do základu, tvrdil expert. Kanonýr po obratu poslal vzkaz z tryskáče
Před zápasem Erling Haaland přiznal, že se mu těžko hledá motivace. Norský kanonýr nakonec dvěma góly pomohl fotbalistům Norska k dramatickému vítězství 3:2 v Dánsku. Po utkání pak ze soukromého letadla zveřejnil ironické video, v němž si do celé debaty ještě rýpl.
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Erling Haaland měl před úterním utkáním Ligy národů proti Dánsku plnou hlavu jiných starostí. Po sobotním vítězství Norska nad Walesem (3:1) totiž v rozhovoru přiznal, že se mu před cestou do Kodaně příliš nedaří hledat motivaci. Důvodem měl být především náročný program, který ho čeká v dresu Manchesteru City.
Dánský trenér chybějící motivaci nevěřil
Norský útočník upozorňoval na nabitý klubový kalendář a blížící se náročná utkání proti Fulhamu, Neapoli a Arsenalu. Jeho slova však vyvolala značnou pozornost a také kritiku.
Fotbalový expert norské veřejnoprávní televize NRK Kristoffer Lokberg dokonce navrhl, aby Haaland proti Dánsku nezačínal v základní sestavě. Po vítězství nad Walesem se Haaland dostal také do nepříjemné debaty o finanční kauze Manchesteru City. Na otázku norské televize TV2 ohledně obvinění svého zaměstnavatele z porušování finančních pravidel Premier League totiž reagoval poměrně nečekaně. Místo přímé odpovědi spustil více než dvouminutový monolog.
Haalandovo vyjádření zaregistroval také dánský trenér Brian Riemer. Ten před důležitým střetnutím odmítal připustit, že by norská hvězda neměla dostatečnou motivaci. „Je pro mě těžké uvěřit, že by Haaland a norský národní tým přijeli do Kodaně bez velké motivace vyhrát zápas. Jednoduše nemohu uvěřit tomu, že by ztratil motivaci,“ prohlásil Riemer.
Je vážně zábava být Norem
Samotné utkání na kodaňském stadionu Parken nakonec nabídlo pořádné drama. Norsko zvítězilo 3:2 a Haaland byl jednou z hlavních postav večera. Šestadvacetiletý útočník vstřelil dva góly a výrazně se podílel na důležitém triumfu svého týmu. Vítěznou branku Norska nakonec přidal z pokutového kopu v 96. minutě.
„Tohle je jedna z nejšílenějších fotbalových sezon, kterou jsem kdy zažil. Je vážně zábava být Norem,“ řekl novinářům po dramatickém vítězství Když o něm nejlepší střelec norské historie rozhodl, strhnul ze sebe dres a běžel za dvěma tisícovkami krajanů, kteří do dánské metropole dorazili za čtvrtfinalisty z letošního mistrovství světa fandit.
„Bylo to fantastické, neskutečná zábava. Měl jsem dneska dát hattrick, ale i se dvěma góly jsem spokojený - to je naprosto v pořádku,“ smál se Haaland do televizní kamery. „Náš trenér před zápasem říkal: 'Pojďme zakončit neuvěřitelný fotbalový rok na vysoké úrovni'. Ve druhé půli jsme dominovali,“ pochvaloval si kanonýr Manchesteru City.
Když mluvíte po 99 minutách na hřišti
Dlouhé oslavy v Kodani ale Haaland neplánoval. Bezprostředně po utkání zamířil na letiště, odkud měl soukromým letadlem odletět do Manchesteru. Ještě během cesty zveřejnil na svém účtu na Snapchatu video, v němž se k celému tématu vrátil s pořádnou dávkou ironie.
„To byly teda šílené věci. Panebože, to byl zápas! Naprosto šílený závěr,“ komentoval dramatické utkání. Poté si znovu rýpl do debat o své motivaci. „Motivace tam samozřejmě byla, na to nesmíme zapomínat,“ poznamenal s nadsázkou.
„Trochu se mluvilo o tom, že jsem v jednom rozhovoru řekl, že nejsem příliš motivovaný. Když stojíte před kamerou bezprostředně po zápase, ve kterém jste odehráli 99 minut, snadno se stane, že řeknete něco, co ve skutečnosti nemyslíte vážně, protože jste v tu chvíli unavení,“ vysvětloval.
Mrtví a pohřbení. Vítejte zpátky v životě
A přidal také ironickou poznámku na adresu médií. „Někdy je lepší toho moc neříkat. Vezmu si z toho ponaučení a příště ten rozhovor jednoduše odmítnu. Aspoň se vyhneme vytváření titulků,“ dodal Haaland.
Jenže ty se stejně objevovaly. „Mrtví a pohřbeni,“ psaly průběžně norské noviny Aftenposten. Pak hvězdní Norové zápas otočili. „Vítejte zpátky v životě,“ doplnil deník.
Haaland se tak vrací do Manchesteru City, kde ho už v sobotu čeká další vystoupení. Svěřenci Enza Marescy přivítají na Etihad Stadium Fulham. Výkop utkání Premier League je naplánován na 13:30.