Hodnoty kádru vs. body v Lize národů. Velmoci nemají v žebříčku šanci, vítěz zůstal bez postupu
Skupinová fáze Ligy národů skončila. Analýza iSportu porovnala počet získaných bodů s hodnotou kádrů fotbalových reprezentací v elitní skupině podle webu Transfermarkt. Tady Anglie, Francie a Španělsko nemohly uspět. Nejdráž vyšly získané body pochopitelně největším favoritům. Kdo ale překvapil? A jak by v žebříčku dopadlo Česko, kdyby alespoň jednou vyhrálo?
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13. Francie
- Hodnota bodu: 117 mil. eur
Francie skupinu vyhrála se 13 body, ale postup do čtvrtfinále musela potvrdit až v posledním kole. Její kádr je nejdražší ze všech, ale nestojí jen na Kylianu Mbappém, kterého Transfermarkt oceňuje na 180 milionů eur. Výraznou část hodnoty přidávají také další hvězdy Michael Olise, Désiré Doué nebo Ousmane Dembélé. Francie má navíc vysokou tržní cenu i v dalších řadách sestavy, od obrany po zálohu. Jeden získaný bod tak vyšel na 116,92 milionu, což je nejvíc z bodujících týmů.
12. Anglie
- Hodnota bodu: 91 mil. eur
Anglie si prvenství zajistila výhrou v závěrečném kole nad Španělskem, kterému utnula sérii 43 zápasů bez porážky. Kádr s hodnotou 1,36 miliardy eur táhne několik hráčů ze světové špičky. Jude Bellingham, Declan Rice i Bukayo Saka mají podle Transfermarktu hodnotu přes 100 milionů eur. Vysokou hodnotu mají i další reprezentanti pravidelně nastupující za přední kluby Premier League. Albion vyšel získaný bod na 90,67 milionu eur.
11. Německo
- Hodnota bodu: 86 mil. eur
Německo po pomalejším začátku skupinu nakonec také vyhrálo, což stvrdilo výraznou výhrou nad Nizozemskem. Na rozdíl od Francie s Anglií hodnota týmu těsně nepřesahuje miliardu eur. Přesto mezi Němci najdeme hráče světové špičky. Například Florian Wirtz svou cenu připomněl i přímo na hřišti. V posledním zápase, ve kterém Německo rozstřílelo Nizozemsko 5:0, dal dva góly. Jeden bod vyšel na 86,09 milionu eur.
10. Španělsko
- Hodnota bodu: 86 mil. eur
Úřadující mistři světa měli skupinovou fází dlouho pod kontrolou, ale do čtvrtfinále nakonec postoupili až z druhého místa po porážce s Anglií. Tým okolo Lamina Yamala je druhý nejdražší mezi elitou Ligy národů. Opory Barcelony doplňují hráči jiných týmů španělské ligy. Jeden bod vyšel na 81,33 milionu eur.
9. Nizozemsko
- Hodnota bodu: 73 mil. eur
Nizozemsko postoupilo do čtvrtfinále také z druhého místa, přestože v posledním kole utrpělo porážku 0:5 od Německa. Hodnota 804 milionů eur se skládá z poměrně široké skupiny hráčů z předních evropských soutěží, jejichž cena se také pohybuje v desítkách milionů eur. Nizozemci sice nemají v kádru jednu hvězdu s cenovkou Mbappého nebo Haalanda, ale více výrazných hráčů na různých postech. Ve skupině získali 11 bodů a jeden je tak vyšel na 73,11 milionu eur.
8. Portugalsko
- Hodnota bodu: 67 mil. eur
Portugalsko vyhrálo skupinu s 15 body a postup si zajistilo ještě před závěrečnou výhrou ve Walesu. Kádr za 1,01 miliardy eur má mimořádně silnou zálohu. Vitinha a João Neves, kteří hrají za Paris Saint-Germain, byli v červnu podle Transfermarktu oceněni shodně na 140 milionů eur. Vedle nich hodnotu navyšuje i řada dalších hráčů působících v elitních soutěžích, takže portugalská cena nestojí na jediném jménu. Závěr skupiny navíc přinesl symbolický moment nové éry po konci reprezentační kariéry Cristiana Ronalda. Vítězný gól proti Walesu dal Carlos Forbs v upraveném dresu s číslem sedm. Jeden bod Portugalsko vyšel na 67,33 milionu eur.
7. Norsko
- Hodnota bodu: 66 mil. eur
Norsko postoupilo do čtvrtfinále díky dramatické výhře nad Dánskem v posledním kole a skupinu zakončilo s devíti body. Tým okolo Erlinga Haalanda se mezi elitou řadí do pomyslné druhé cenové skupiny. Z celkové hodnoty 589,9 milionu eur připadá velký díl právě na Norského střelce z Manchesteru City, kterého Transfermarkt oceňuje na 200 milionů eur. Další část tvočí Martin Ødegaard. Norsko je na hvězdných jménech závislejší než například Francie nebo Anglie. Haaland navíc svou roli potvrdil i sportovně. Proti Dánsku skóroval dvakrát, včetně rozhodující penalty v nastavení. U Norska vyšel bod na 65,54 milionu eur.
6. Chorvatsko
- Hodnota bodu: 65 mil. eur
Chorvatsko čeká baráž o udržení v elitní Lize A. Hodnotu kádru 387,3 milionu eur pomáhají držet hráči, kteří se prosadili v největších evropských klubech, především obránce Joško Gvardiol. Zároveň už ale nejde o tak mladý a prudce se zhodnocující výběr, jakým jsou Anglie nebo Španělsko. Velká jména typu Luky Modriče mají kvůli věku nižší tržní cenu, než by napovídala sportovní pověst. Jeden bod v jejich případě vychází na 64,55 milionu eur.
5. Wales
- Hodnota bodu: 60 mil. eur
Wales sice skončil ve skupině poslední, ale čeká ho baráž o udržení v Lize A. Tu si zařídil díky výhře 2:1 nad Norskem, přestože jeho hodnota 180,65 milionu eur je nejnižší ze všech zemí elitní skupiny včetně Česka. Nejvýše oceňovaní reprezentanti, například Ethan Ampadu, Neco Williams nebo Brennan Johnson, se pohybují v desítkách milionů eur. Wales má několik hráčů z anglických soutěží, jejich individuální tržní hodnoty ale nedosahují úrovně hvězd největších klubů. Díky jedné výhře ho v tomto srovnání vyšel bod na 60,22 milionu eur.
4. Dánsko
- Hodnota bodu: 47 mil. EUR
Baráž čeká také Dánsko. Hodnota týmu 418,5 milionu eur je rozložená mezi několik hráčů z kvalitních evropských soutěží, například útočníka Rasmuse Højlunda, záložníka Morten Hjulmanda nebo mladého Victora Froholdta. Ani jeden z nich však zatím nedosahuje cen největších světových hvězd. Jeden bod vyšel na 46,50 milionu eur.
3. Belgie
- Hodnota bodu: 46 mil. EUR
Do play off naopak míří Belgie, skončila druhá a postup do čtvrtfinále si zajistila až vítězstvím nad Itálií v posledním kole. Její kádr má hodnotu 547,5 milionu eur. Vedle zkušeného Kevina De Bruyneho jej tvoří také hráči v produktivním věku, jako Jérémy Doku nebo Lois Openda. Hodnota tak odráží přechod mezi generacemi. Část někdejších hvězd už je starší a jejich tržní cena klesla, zároveň ale Belgie stále posílá do nejlepších soutěží rychlé a technicky výrazné hráče. Dvanáct bodů znamená, že jeden belgický bod vyšel na 45,63 milionu eur.
2. Itálie
- Hodnota bodu: 32 mil. EUR
Itálie skončila ve skupině třetí s deseti body a do čtvrtfinále ji nepustila závěrečná porážka s Belgií. Její hodnota 315,7 milionu eur je na poměry tradiční fotbalové velmoci poměrně nízká. Tým aktuálně nemá hráče, který by se blížil cenám největších hvězd ostatních reprezentací. Mezi nejvýše oceňované Italy patří Sandro Tonali, Alessandro Bastoni a Riccardo Calafiori, jejichž hodnoty se pohybují v desítkách milionů eur. Díky deseti bodům vyšel jeden na 31,57 milionu eur.
1. Řecko
- Hodnota bodu: 25 mil. eur
Jedním z největších překvapení je Řecko. Jeho hodnota 278,6 milionu eur patří k nejnižším mezi bodujícími týmy. Přesto získalo 11 bodů stejně jako mnohem hodnotnější Německo a Nizozemsko. Při shodě bodů ve skupině ale nakonec skončilo třetí a play off mu uniklo. Příslušnost mezi elitou ale Řekové, jejichž nejvíce oceňovaní hráči se pohybují mezi 35 a 40 miliony, uhájili. Jeden řecký bod vyšel na 25,33 milionu eur, nejméně z bodujících týmů.
Čestná zmínka: Česko
Šest zápasů mezi elitou má za sebou i Česko. Nový trenér Santi Denia zakončil první větší akci bez bodu a s elitní skupinou Ligy národů se fotbalová repre loučí. Hodnota kádru 188,18 milionu eur českou repre řadí mezi levnější výběry. Opírá se o několik hráčů z kvalitních zahraničních soutěží, například Pavla Šulce, Tomáše Součka nebo Ladislava Krejčího, výrazně dražší hráče na přestupovém trhu ale Česko nemá. Pokud by fotbalová reprezentace hypoteticky alespoň jednou vyhrála za tři body, jeden bod by vyšel na 62,7 milionu eur, což by stačilo v tomto žebříčku na páté místo.