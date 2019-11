ONLINE: Chorvatsko - Česko 1:1. Po rohu vyrovnal Krejčí | iSport.cz

Čtyři zápasy a osm bodů. Česká fotbalová reprezentace do 21 let má za sebou solidní vstup do kvalifikace o mistrovství Evropy 2021. Všechna čtyři utkání však výběr Karla Krejčího odehrál na domácí půdě, dnes poprvé nastupuje venku. A hned na hřišti jednoho z favoritů skupiny - Chorvatska, které je zatím s šesti body ze tří zápasů až čtvrté. ONLINE přenos utkání sledujte od 18 hodin na iSport.cz.