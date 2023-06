ONLINE: Česko - Německo 1:1. Sejkův gól, ve druhé půli srovnal Stiller

Češi bojují na ME do 21 let o přežití • Profimedia

Adam Gabriel v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vítězslav Jaroš v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Martin Vitík v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vasil Kušej v souboji s německou obranou na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Adam Karabaec v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v neděli ve druhém zápase na mistrovství Evropy utkávají s úřadujícími šampiony z Německa. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupili do turnaje čtvrteční porážkou 0:2 s Anglií, Němci vykročili za obhajobou zlata překvapivou remízou 1:1 s Izraelem. Lvíčata odvrací hrozbu vyřazení, druhá porážka by pro ně znamenala konec na šampionátu už po dvou ze tří kol skupiny C. Utkání v gruzínském městě Batumi s výkopem v 18:00 můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.