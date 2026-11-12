Slončíkové o EURO: Šimon je celý táta a já máma, říká starší Tom. Ve fotbale nechce přežívat
Rodiče v pátek večer usednou ve Zlíně k televiznímu přenosu, aby sledovali, jak se jejich synové rvou o účast na EURO 2027 hráčů kategorie U-21. Výjimečné duo Slončíků je součástí výběru trenéra Michala Bílka, který v pátek večer čeká první duel baráže v Turecku o postup na finálový turnaj v Srbsku a v Albánii. Budou u toho Tom Slončík (21) i jeho bratr Šimon (19). Oba vyznavači kreativní, kombinační hry. „Když fotbal milujete, chcete ho hrát a ne přežívat,“ vysvětluje ofenzivní záložník Tom v rozhovoru pro iSport.cz.
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O víkendu se svými kluby v lize vyhráli. Přesto končili zápas v trošku jiném rozpoložení. Zatímco Tom Slončík pomohl k demolici Olomouce (5:0) gólem, Šimon byl v poločase derby Slovácka ve Zlíně (1:0) střídán. Trenér Jan Jelínek se bál, aby mladý stoper nebyl vyloučený. „Brácha říkal, že by červenou určitě nedostal,“ tlumočí Tom sourozencova slova. Mimochodem, v Turecku s ním na pokoji není. Jeho tradičním spolubydlícím je další zlínský odchovanec Alexandr Bužek, Šimon sdílí ubytování se sparťanem Hugem Sochůrkem.
Tome, musel jste dávat Šimona na reprezentačním srazu psychicky do kupy?
„Myslím, že je úplně v pohodě. Určitě je šťastný, že derby vyhráli. Když jsem viděl, že střídal v poločase, měl jsem strach, aby nebyl zraněný. Pak jsem slyšel, že to bylo z taktických důvodů.“
Svěřil se vám, jestli ho útočník Tomáš Poznar na hřišti opravdu zkoušel vyprovokovat?
„Něco tam bylo. I další lidé říkali, že spolu sváděli souboje. Pozny je srdcař, kterého situace Zlína štve. Snažil se udělat maximum pro úspěch. Dokážu si to představit, ale záznam jsem neviděl. Ale brácha byl v pohodě. Minimálně to tvrdil.“ (úsměv)
Turci jsou dobře technicky vybavení
Proč jste se nekoukal na derby?
„Kdyby Zlín vyhrál, tak si ho zpětně pustím. Za této situace jsem ale neměl důvod. Stoprocentně jsem přál Zlínu, to je bez debat. O bráchu strach nemám, je to dobře nastavený kluk a kvalitní hráč. Držím mu palce, i když je teď na Slovácku.“
Hráli jste v sobotu ve stejný čas. Vaši rodiče se dívali na derby přímo z terasy bytu. Takže váš zápas se Sigmou vůbec nesledovali?
„Z terasy do obýváku je to asi pět metrů, kde měli puštěný přenos našeho utkání. Samozřejmě víc sledovali Zlín, ale vím, že třeba teta hned poté, co brácha vystřídal, se šla dívat do obýváku na mě. Je možné, že ona viděla můj gól jako první. Časově by to vycházelo.“
Co víte o barážovém soupeři?
„Určitě je to kvalitní tým, ale spíš po individuální stránce. Takže má určité slabiny. Přijde mi podobný Bulharům, se kterými jsme se potkali v kvalifikaci. Turci jsou dobře technicky vybavení a je to temperamentní národ. Těžký soupeř, ale pokud chceme hrát na EURO, musíme si s ním poradit.“
Konstruktivní kritika je v pořádku
Jaké podmínky jste našli ve městě Rize?
„Jsme u Černého moře, v pěkném prázdném hotelu na východě Turecka. Zatím jsem skoro nic jiného neviděl. Akorát jsem se byl ve čtvrtek ráno s bráchou projít. Je asi patnáct stupňů, žádné teploučko na opalování.“
Na podzim se v lize dost řeší poklesky vašeho bratra při bránění. Občas doplácí na to, že chce všechny situace řešit ryze fotbalově a ne vždy se to vyplatí. Tohle máte společné, že?
„Viděl jsem, že udělal nějaké chybky. Ale vnímám to tak jako on. Bez chyb a poučení z nich se člověk neposune. Kdyby chtěl hrát alibistický fotbal, jeho růst by byl v budoucnu pomalejší. Liga je v tomhle neúprosná, ale pokud míříte ještě výš, musíte se posouvat. Ano, možná tam je určitá paralela se mnou, i když na jiné pozici. České prostředí v tomto směru není jednoduché, ale musíte si s tím poradit a neslevit ze své cesty. To by bylo špatně. Samozřejmě se nebavím o konstruktivní kritice. Ta je v pořádku.“
Oba jste typologicky podobní, byť vy tvořivý záložník a on stoper. Vyznáváte kombinační styl, jste dobří po technické stránce. Měli jste to tak v sobě odmala?
„Když fotbal milujete, chcete ho hrát a ne přežívat. Z toho to vychází. Oba nás baví herní fotbal.“
Před začátkem cyklu jsem věřil, že bude moje pozice jiná
Když se podívám na Šimona, je to vizáží celý táta. Souhlasíte?
„Jsou si hodně podobní. I Tomáš Poznar teď říkal, že Šimon je táta a já máma. Můžu to potvrdit.“
U „lvíčat“ nemáte místo v základní sestavě jisté. Jak to nesete?
„Před začátkem cyklu jsem věřil, že bude moje pozice jiná. Ale respektuju pohled trenéra. Vždycky jsem vděčný, když můžu reprezentovat. Jsem připravený jakkoliv pomoct týmu. Tu roli musím přijmout. Jsem tady rád, máme s klukama dobrou partu.“
Nemůže vám nahrát neúčast klíčového záložníka Lukáše Ambrose?
„Myslím, že ani ne. V předchozích zápasech jsem spíš hrál nahoře jako jeden ze dvou útočníků. Ambri je osmička. Když už nastoupím, tak výš.“