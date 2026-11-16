Česko U21 – Turecko U21 v TV: Kde sledovat baráž o EURO U21 živě?
- Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká odvetný barážový zápas proti Turecku, který rozhodně o kvalifikaci na EURO U21 2027.
- V prvním utkání svěřenci Michala Bílka zvítězili 1:0.
- Odveta začíná v úterý od 17:00. Kde sledovat Česko U21 vs. Turecko U21 živě?
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Česko U21 vs. Turecko U21
|Datum: úterý 17. listopadu (17:00)
Dějiště: FINEP Aréna, Hradec Králové
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko U21 – Turecko U21 v TV?
Českou reprezentaci do 21 let čeká druhý zápas baráže o EURO U21 2027, ve kterém nastoupí proti Turecku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko U21 – Turecko U21 začíná v úterý 17. listopadu od 17:00.
Baráž Česka U21 o EURO U21 2027
- Turecko U21 – Česko U21 0:1
- Česko U21 – Turecko U21, 17. 11., 17:00
H2H - vzájemné zápasy Česka U21 a Turecka U21
Česká fotbalová reprezentace do 21 let se s Tureckem do 21 let utkala pětkrát. Oba celky si připsaly po jedné výhře. Ve zbytku zápasů odešly smírně.
|Datum
|Zápas
|13. 11. 26
|Turecko U21 - Česko U21 0:1
|31. 08. 17
|Česko U21 - Turecko U21 1:1
|26. 03. 13
|Česko U21 - Turecko U21 0:0
|06. 09. 08
|Turecko U21 - Česko U21 2:0
|17. 11. 07
|Česko U21 - Turecko U21 1:1