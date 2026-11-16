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Česko U21 – Turecko U21 v TV: Kde sledovat baráž o EURO U21 živě?

Tomáš Jelínek centruje v duelu s Tureckem
Tomáš Jelínek centruje v duelu s TureckemZdroj: Facebook / Česká fotbalová reprezentace
Michal Bílek na tiskové konferenci
Vít Škrkoň v tutovce selhal
Alexandr Bužek v zápase s Tureckem
Čeští fotbalisté se radují z branky Pavla Kačora
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
ME do 21 let
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  • Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká odvetný barážový zápas proti Turecku, který rozhodně o kvalifikaci na EURO U21 2027.
  • V prvním utkání svěřenci Michala Bílka zvítězili 1:0.
  • Odveta začíná v úterý od 17:00. Kde sledovat Česko U21 vs. Turecko U21 živě?

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Česko U21 vs. Turecko U21
Baráž o EURO U21

Datum: úterý 17. listopadu (17:00)
Dějiště: FINEP Aréna, Hradec Králové
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko U21 – Turecko U21 v TV?

Českou reprezentaci do 21 let čeká druhý zápas baráže o EURO U21 2027, ve kterém nastoupí proti Turecku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko U21 – Turecko U21 začíná v úterý 17. listopadu od 17:00.

Baráž Česka U21 o EURO U21 2027

H2H - vzájemné zápasy Česka U21 a Turecka U21

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se s Tureckem do 21 let utkala pětkrát. Oba celky si připsaly po jedné výhře. Ve zbytku zápasů odešly smírně.

DatumZápas
13. 11. 26Turecko U21 - Česko U21 0:1
31. 08. 17Česko U21 - Turecko U21 1:1
26. 03. 13Česko U21 - Turecko U21 0:0
06. 09. 08Turecko U21 - Česko U21 2:0
17. 11. 07Česko U21 - Turecko U21 1:1

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