Los EURO do 21 let: „Lvíčata“ jsou v nejhorším koši, vyhnou se pořádajícím zemím
Čeští fotbalisté do 21 let budou při losu skupinové fáze mistrovství Evropy v příštím roce v posledním čtvrtém výkonnostním koši. „Lvíčata“ tudíž v základní části šampionátu nenarazí na Belgii a dvojici pořadatelů Albánii a Srbsko, které rovněž figurují v nejslabším koši. Zároveň se s jistotou představí ve skupině C nebo D. Na svém webu o tom informovala UEFA. Losování se uskuteční příští čtvrtek.
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Čeští mladíci si po druhém místě v kvalifikační skupině účast na šampionátu vybojovali v play off postupem přes Turecko. Svěřencům trenéra Michala Bílka stačila k postupu remíza 1:1 v úterní domácí odvetě, v úvodním zápase venku zvítězili 1:0.
Horší koeficient mají jen pořadatelé
UEFA rozřadila 16 účastníků závěrečného turnaje do čtyř výkonnostních košů po čtyřech na základně týmového koeficientu, který má český celek třetí nejnižší. Hůře jsou na tom jen oba pořadatelé Srbsko a Albánie.
Z každého ze zbylých tří košů přisoudí los v Bělehradě „Lvíčatům“ jednoho soupeře. V papírově nejsilnějším prvním koši figurují obhájce titulu Anglie, Španělsko, Německo a přemožitel českého celku z kvalifikační skupiny Portugalsko.
Mezi druhou čtveřicí jsou další giganti Francie a Itálie, doplněné Nizozemskem a Chorvatskem. UEFA už dopředu nasadila Srbsko do skupiny A a Albánii do „béčka“, Bílkův výběr tak může figurovat pouze ve skupinách C či D.
Čtvrtá účast na EURO za sebou
Český tým se na závěrečném turnaji představí počtvrté za sebou a pošesté za posledních sedm šampionátů. Při posledních pěti účastech vypadli mladíci vždy ve skupině, v roce 2002 dokázali Euro vyhrát.
Šampionát se uskuteční 16. června do 3. července příštího roku. Hostit ho bude osm stadionů v sedmi městech. Ze čtyřčlenných skupin postoupí vždy první dva celky do vyřazovacích bojů, které odstartují čtvrtfinálovými zápasy.
Rozdělení do košů pro los ME:
- 1. koš: Španělsko, Německo, Anglie, Portugalsko.
- 2. koš: Francie, Itálie, Nizozemsko, Chorvatsko.
- 3. koš: Polsko, Řecko, Finsko, Norsko.
- 4. koš: Belgie, ČESKO, Srbsko, Albánie.