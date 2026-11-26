Los EURO U21 ONLINE: Česko se dozví soupeře, jistě potká evropské velmoci
V Bělehradě se dnes losují skupiny mistrovství Evropy do 21 let v roce 2027. Česká reprezentace je v nejslabším čtvrtém koši, určitě se vyhne Belgii a pořádajícím zemím Srbsku a Albánii. Z prvních dvou košů ale jistě dostane některou z evropských velmocí. Na koho mužstvo Michala Bílka narazí? ONLINE přenos z losování sledujte od 18.30 na iSportu.
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Losovací koše:
- 1. koš: Španělsko, Německo, Anglie, Portugalsko
- 2. koš: Francie, Itálie, Nizozemsko, Chorvatsko
- 3. koš: Polsko, Řecko, Finsko, Norsko
- 4. koš: Belgie, Česko, Srbsko, Albánie