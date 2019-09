ONLINE: Česko - Litva 1:0. Bleskovou akci zakončil Vaníček | iSport.cz

Fotbalová reprezentace do 21 let vstupuje do kvalifikace o mistrovství Evropy 2021. Svěřenci Karla Krejčího v prvním zápase hostí v Českých Budějovicicích Litvu. Přímý postup na šampionát v Maďarsku a Slovinsku si zajistí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst bez zápasů s šestým týmem skupiny. Sledujte ONLINE přenos.