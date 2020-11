Krejčí po Řecku ocenil tým i sudího. Kudy vede cesta na EURO?

Mise v Řecku se povedla, česká jednadvacítka po výhře 2:0 v posledním zápase kvalifikace na EURO vede svoji skupinu. „Mám obrovskou radost za celý tým a teď budeme čekat na ostatní výsledky,“ řekl trenér Karel Krejčí. Jeho tým vstupenku na šampionát ještě nemá: první místo mu mohou sebrat Skotové, pokud v úterý zvítězí v Řecku. Cesta na mistrovství Evropy vede i z druhého místa, pak by se ale Češi museli vejít mezi pět nejlepších z devíti skupin.

Do Řecka jste si jeli pro tři body – a máte je. Ulevilo se vám?

„Jsme všichni šťastní, přestože se tahle výhra nerodila lehce. Tři body jsme si moc přáli, je to pro nás sladká odměna na závěr kvalifikace.“

Zmínil jste, že se výhra nerodila lehce. Proč?

„První poločas byl vyrovnaný, zápas ovlivnilo vyloučení Lymperakise před přestávkou. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a pomohla nám střídání. Klíčová byla penalta po faulu na Granečného.“

První jste neproměnili, ale rozhodčí ji po předčasném vyběhnutí brankáře Mariose Siampanise nechal opakovat.

„Ani jsem se na to nedíval… Teď je trend, že se hodně penalt nechává opakovat. Klobouk dolů před sudím, že do toho šel i v tomhle zápase. Pochválil bych Pavla Buchu, který na sebe vzal zodpovědnost a druhou penaltu proměnil.“

Byl to zlomový moment?

„Zklidnili jsme se a měli jsme zápas pod kontrolou. Soupeř se sice snažil o brejky a standardky, ale v nastavení jsme definitivně rozhodli druhým gólem.“

Jak moc tým nakopla poločasová střídání? Denis Granečný s Tomášem Ostrákem hru oživili.

„Jasně, pomohli nám. Kromě toho jsme přešli na čtyřku vzadu a dostali Řecko pod tlak. Byla otázka, kdy vstřelíme první gól. Chválím celý tým za přístup a odhodlání, které z kluků sršelo. Třeba Linži (Ondřej Lingr) si ze Slavie přivezl dobrou formu, byl jsem za něj hodně rád.“

Jak blízko je teď postup na EURO? Nemáte to ve svých rukách.

„Měli jsme cíl udělat první krok v Řecku, což se povedlo. Další věci nemůžeme ovlivnit, ale věřím, že budeme mít štěstí a uhrajeme první nebo druhé postupové místo. Byla to vyrovnaná skupina, všechny čtyři týmy včetně Řecka až do konce hrály o postup. Užijeme si cestu domů a uvidíme, jak dopadne konec kvalifikace.“

Tabulka:

1. ČR 10 6 3 1 20:4 21 2. Skotsko 9 5 3 1 16:4 18 3. Chorvatsko 9 5 2 2 30:7 17 4. Řecko 9 4 1 4 9:11 13 5. Litva 9 3 1 5 9:8 10 6. San Marino 10 0 0 10 0:50 0

Zbývá odehrát - 17.11.: Chorvatsko–Litva (17.00, Pula), Řecko–Skotsko (17.00, Atény)

Jak se dá postoupit

Z prvního místa

Jediná podmínka: Skotsko v úterý nesmí zvítězit v Řecku. Momentálně třetí Chorvati už českou skupinu vyhrát nemůžou.

Z druhého místa

Pokud Skotové vyhrají v Řecku, odsunou Česko z první příčky díky lepším vzájemným zápasům. Pak se Češi musejí vejít mezi pět nejlepších z devíti týmů na druhých místech (kvalifikace končí 18. listopadu).