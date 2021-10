ONLINE: Česko - Kosovo. Zůstane jednadvacítka v boji o ME bez ztráty?

Česká jednadvacítka vstoupila do kvalifikace o postup na EURO dvěma výhrami • Twitter/ceskarepre_cz

Jednadvacítka slaví trefu Adama Gabriela do sítě Kosova • Martin Gregor/FAČR

Česká fotbalová reprezentace do 21 let hraje v kvalifikaci o postup na ME proti Kosovu. Výběr trenéra Jana Suchopárka ve čtvrtém kole usiluje o udržení stoprocentní bilance. Lvíčata se s Kosovem potkávají podruhé během pěti dnů, první vzájemný duel minulý týden v Prištině vyhrála 1:0. V tabulce mají po třech zápasech devět bodů a díky skóre 6:0 vedou před Albánií, která má však odehráno o zápas víc. Utkání v Českých Budějovicích začíná v 18.00, ONLINE sledujte na iSport.cz!