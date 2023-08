Vítkovice uspěly v Německu, přispěl i syn legendy. Jsem přísný, hlásí Svozil

Další Ladislav Svozil na hokejové scéně. Po svém tátovi, který do extraligy naskočil už v šestnácti letech, ve dvaceti byl kapitánem Vítkovic a je i historicky vůbec prvním československým hokejistou draftovaným do NHL, se začíná prosazovat i jeho patnáctiletý syn Ladislav. Vítkovickému dorostu pomohl ke dvěma pohárům z mezinárodních turnajů. Ostravští mladíci po šestém místě z Prezident Cupu v Třinci ovládli domácí Ostrava Hockey Cup a první byli i na Hockey is Diversity v Berlíně.

„Pěkné výsledky, ale ti kluci před sebou mají pořád hodně práce v tomto věku,“ říká Ladislav Svozil starší, který je skautem Vítkovic. „Mají teprve patnáct, šestnáct, pořád je to hodně syrové.“

Ladislav Svozil patří k legendám vítkovického klubu. Do Ostravy přišel v šestnácti z Prostějova, okamžitě naskočil do ligy společně s Miroslavem Fryčerem, v titulové sezoně 1981 byl kapitánem týmu. S Vítkovicemi má Svozil kompletní sbírku ligových medailí, kromě zlata i stříbro (1983) a bronz (1979). Stříbro bral i na mistrovství světa 1979 s reprezentací. Vítkovice později vedl jako trenér, coby asistent Vladimíra Vůjtka byl u stříbra (1997) a bronzu (1998).

Do NHL se Svozil nikdy nedostal. Když tajně podepsal s Quebecem, zlomil si nohu. A později už se k emigraci neodhodlal. „S Mírou (Fryčerem) jsme o útěku uvažovali společně, měli jsme podepsané smlouvy v NHL,“ vzpomínal. „Chtěli jsme utíkat spolu, ale zlomil jsem si nohu a pak mi zemřel otec. Tak jsem si to přebral, že by kvůli rodině nebylo dobrý utíkat. Maminka by tu zůstala sama.“

Jeho syn měl o kariéře odmalička jasno. „Hned se chytil, na zimáku byl pořád,“ přitakává Svozil. „Už když jsem trénoval na Slovensku. Stejně pak i tady, jasná volba. Pořád ale teprve začíná, do šlépějí má ještě hodně daleko. Nemůžu říct, že bych z toho radost neměl. Těší mě, že hokej hraje, podporujeme ho, obětujeme mu čas. Ale jak jsem říkal, má před sebou hodně práce.“

Syna nikdy netrénoval, ani by to nechtěl. „Řeknu mu svůj názor, ten bývá většinou kritický,“ usměje se Svozil. „Víte, jak to je. V patnácti je to s přijímáním kritiky složitější, tak doufám, že rady bere. Vysvětluju mu co a jak, on musí chtít, musí to jít z něj. Klíčové je nakonec stejně zdraví a trošku i štěstí, být ve správný čas na správném místě.“

Na turnaji v Německu patřil Ladislav Svozil junior k lídrům bodování, v pěti zápasech proti Polsku U16 (5:1), Eisbärenu Berlín (10:3), Düsseldorfu (4:2), Rize (5:3) a Klotenu Flyers (7:1) si připsal 5 bodů (1+4). Ještě lépe si vedli Šimon Fasner (5+4), Alex Drábek (4+3), Michael Nazad (2+4) a Jiří Douda (2+3). V top desítce nejproduktivnějších hráčů turnaje bylo hned sedm hráčů Vítkovic a Sebastian Varga byl vyhlášený nejlepším brankářem turnaje.

Srovnání juniora s tátou? „To se nedá,“ reaguje Ladislav Svozil okamžitě. „Hokej se vyvíjí, je daleko rychlejší. Na druhou stranu mi u mladých dneska chybí trochu víc hokejovosti a chytrosti. My měli herní dovednosti a přehled ze dvorků. Teď děcka před barákem nevidíme, všechno je takové naučenější. Jak jsem říkal, všechny čeká ještě dlouhá cesta. Nějaké náznaky jsou, předpoklady taky, ale ještě se nedá moc hodnotit.“

Úsměvné je, že díky další úspěšné hokejové rodině Svozilů z Olomouckého kraje musí co chvíli odpovídat na otázky, zda k sobě patří. Se Stanislavem Svozilem (20) z Columbusu a jeho bratrem Davidem (17) nic společného nemají.

„Lidi se mě na to ptají pořád, ale rodina nejsme,“ říká Ladislav Svozil. „Já jsem sice z Prostějova a vím, že děda a táta od Svozilů hráli hokej v Přerově, ale neznali jsme se vůbec. Ani vzdálená rodina nejsme.“

SESTAVA VÍTKOVIC NA TURNAJI V BERLÍNĚ

Brankáři: Sebastian Varga, Mathias Skoumal

Obránci: Patrik Zatloukal, Alex Vítek, Ondřej Szarowski, Karel Noga, Dalibor Lyčka, Jakub Kisza, Matěj Fojtík, Alex Drábek

Útočníci: Tomáš Sedlák, Šimon Šebesta, Adam Plško, Michael Nazad, Marek Michalík, Maxmilian Mareš, Marek Hofman, Šimon Fasner, Ladislav Svozil, Jiří Douda, Adam Daněk, Kristián Czerný

Trenéři: Darek Stránský, Roman Mrázek