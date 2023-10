ONLINE: Česko - Dánsko 0:0. Sejk po přihrávce Suchomela přestřelil

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • Pavel Mazáč / Sport

Česká reprezentace do jednadvaceti let čelí ve třetím kvalifikačním zápase skupiny I o postup na EURO 2025 Dánsku. V nynějším kvalifikačním cyklu jsou ale výsledky „lvíčat“ zatím matné. Po prohře na Islandu (1:2) neudrželi dlouhé vedení v domácím zápase s Walesem a v 96. minutě inkasovali branku na konečných 1:1. Dokáže výběr, který je složen převážně z hráčů FORTUNA:LIGY, zapsat první vítězství? I to sledujte v ONLINE reportáži od 18:00 na webu iSport.cz.