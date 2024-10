ONLINE: Česko - Litva. Podaří se Lvíčatům získat místo v baráži ME?

Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali šance na postup • fotbal.cz

Čeští fotbalisté do 21 let schytali debakl 0:5 v Dánsku • fotbal.cz

Česká reprezentace do 21 let před zápasem v Dánsku • fotbal.cz

Kapitán reprezentace do 21 let Václav Sejk • Pavel Mazáč

Poslední duel kvalifikační skupiny čeká na Českou reprezentaci do 21 let. Lvíčata se představí na půdě Malšovické Arény v Hradci Králové, kde zabojují o místo v baráži ME proti Litvě. Češi potřebují v osmém duelu základní skupiny I zvítězit, jakákoliv jiná varianta by znamenala konec postupových nadějí svěřenců kouče Jana Suchopárka. Utkání sledujte ONLINE od 18:00 na iSport.cz.