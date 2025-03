Říkají mu „Horny Czech“, je jedničkou Bragy. Průlomová sezona, lebedí si gólman Horníček

Vychytal výhru a nulu proti Portu, Laziu, v Braze mu po odchodu držáka Matheuse do Ajaxu Amsterdam svěřili úřad jedničky. Kariéra Lukáše Horníčka (22) letí strmě vzhůru, zapadá do ní i pevná pozice v národním týmu U-21. Na červnovém EURO v Dunajské Stredě by měl stát v bráně on a nikdo jiný. Pokud mu hvězdy budou dál přát… „Cítím, že mám formu, ale není to sranda. Vždycky máte co ztratit, kluci vám dýchají na záda,“ upozorňuje rodák z Vysokého Mýta.

Na tohle čekal skoro šest let. Byl trpělivý, makal na sobě. Teď se mu všechno vrací, ve špičkovém týmu portugalské ligy každý týden obhajuje místo v sestavě. Zatím úspěšně. „Po herní stránce jsem teď nejšťastnější,“ nezapírá Lukáš Horníček před přípravným turnajem „lvíčat“ ve Španělsku.

Popište recept na to, jak se udržet v sestavě SC Braga, účastníka Evropské ligy?

„Musím pro to dělat maximum a snažit se každý trénink, abych trenéra utvrdil v tom, že jsem ta jednička a patřím tam. Cítím hrozně velkou podporu od prezidenta klubu, sportovního manažera a samozřejmě i od trenérů a spoluhráčů. Od té doby, co jsem začal hrát, jsou se mnou spokojení. Berou mě jako jednoho z nich. Nebojí se mi vynadat, pochválit. Fungujeme jako tým. To mi hodně pomáhá. Ambice klubu jsou vysoké a musíme je potvrzovat. Vím, že kdyby se něco stalo, jsou dva tři frajeři, kteří jsou připravení mi tu pozici sebrat.“

V klubu jste už od roku 2019. Nikdy jste neodešel, i když jste dělal náhradníka. Bylo někdy blízko třeba hostování?

„V létě už jsem byl připravený, že půjdu na hostování. Měl jsem nějaké nabídky, ale klub mě nepustil. Cítil, že se vyvíjím podle jeho představ a asi věřil, že tahle sezona pro mě bude průlomová a že na to mám. V tu chvíli jsem byl i naštvaný, protože jsem si myslel, že mu (Matheusovi) sice budu další půlrok dýchat na záda, ale nebude moc možností ukázat se v bráně. Ale jsem rád, že se to vyvrbilo takhle.“

Už máte za sebou pár velkých výher. Na jakou jste nejvíc hrdý?

„Zápas proti Laziu (1:0) byl jeden z prvních, který se mi povedl na úrovni áčka. Na ten budu vždycky rád vzpomínat. Porto (1:0) v lize? To už beru jako zápas, který hrajeme týden co týden. Povedlo se to, jsem za to rád. Ale pak to musím zase potvrdit a soustředit se dál. Teď je pro mě nejdůležitější, abychom byli na konci sezony úspěšní jako tým. Když uhrajeme třeba třetí místo a evropské poháry, bude to super.“

Daleko není ani postup do Ligy mistrů, na druhou Benfiku ztrácíte šest bodů…

„Naše ambice jsou vždycky takové, že chceme být šampiony portugalské ligy. Letos to bude trošku náročnější, i když šest bodů na druhé místo není tolik. Máme kádr na to, abychom se o titul poprali.“

Co reprezentační áčko? Váš vrstevník Antonín Kinský se do něj přesunul brzy.

„To je na trenérech… Mám vytyčené sny, ale chci být hlavou na zemi. Kariéru na áčkové úrovni teprve začínám. Cítím, že teď se mi daří, jsem v dobré fázi, je nějaká euforie. Na druhou stranu na nic nespěchám. Trenéři určitě mají plán, co s námi a kde jsme potřeba. Stoprocentně jim věřím. V U-21 chci potvrdit výkony z předchozích srazů a pomoct týmu.“

Dostal jste přezdívku „Horny Czech“. Kdo ji vymyslel?

(úsměv) „Když jsem přišel do Bragy, kluci v U-19 mi říkali Horny. Nějak se to se mnou táhlo až do áčka, kam se jednou přišlo se mnou ukázat pár spoluhráčů z devatenáctky. Chytlo se to i tam. Lidé, kteří mají v klubu na starosti sociální sítě, teď využili situace a udělali velmi vtipný post ohledně mého jména.“

Do Portugalska se nedávno přesunul kapitán „lvíčat“ Václav Sejk. Jste v kontaktu?

„Občas si napíšeme. Chtěl jsem mu pomoct, co nejvíc to půjde. Vím, že není přechod do jiné země jednoduchý. Zatím si psal o učitelku portugalštiny.“

Ve skupině na červnovém EURO máte silné soupeře Německo, Anglii a Slovinsko. Jak to vidíte?

„Jenom pozitivně. Budeme mít podporu fanoušků, možná nám budou fandit i Slováci. Myslím, že máme dost velkou šanci postoupit. Moc lidí to od nás asi neočekává, takže nebudeme mít na ramenech takovou tíhu. V zápasech budeme „lehčí“. Anglie a Německo na to naopak můžou doplatit. Když budeme hrát organizovaně jako dosud, můžeme být velmi úspěšní a dotáhnout to daleko.“