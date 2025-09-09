ONLINE: Gibraltar - Česko 1:1. Po hlavičce Kričfalušiho podruhé zvoní břevno
Po úspěšném pátečním vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy 2027 je před českými fotbalisty do 21 let druhý zápas ve skupině B. Svěřenci trenéra Michala Bílka po domácí výhře 2:0 nad Skotskem hrají na hřišti outsidera Gibraltaru. Utkání, které se koná na umělé trávě, startuje už ve 13.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
„Lvíčata“ při Bílkově premiéře nezaváhala a zásluhou gólů Ondřeje Kričfalušiho a Yannicka Eduarda z penalty v Uherském Hradišti zvítězila. Naopak Gibraltar načal kvalifikační boje prohrou 0:3 v Bulharsku.
Jednadvacítka v „béčku“ narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.