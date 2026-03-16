Česky neumí, ale mluví za něj výkony. Bílek překvapil nominací obránce z Anglie

Filip Lissah v dresu skotského Falkirku
Filip Lissah v dresu skotského FalkirkuZdroj: Profimedia
Filip Lissah v dresu skotského Falkirku
Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek
Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek
Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek
Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek
Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek
Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek
Lvíčata čeká naprosto klíčový zápas ve Skotsku, který z velké části rozhodne o úspěchu v kvalifikaci o EURO fotbalistů do 21 let. V nominaci chybí zranění Jan Paluska, Alexandr Bužek nebo také Tom Slončík, který v Plzni nemá dostatečné vytížení. Naopak na seznamu se překvapivě objevil anglický rodák Filip Lissah. „Česky nemluví. Mluví za něj dobré výkony. I kvůli absencím vzadu by nám mohl výrazně pomoct,“ řekl trenér Michal Bílek.

V nominaci jsou čtyři nováčci: brankář Adam Dvořák, obránce Filip Lissah, záložník Pavel Kačor a útočník Radek Šiler. Co pro ně rozhodlo?
„Bereme je na základě výkonnosti a řekli si o to. Místo zraněného Viktora Baiera z Plzně jede gólman Adam Dvořák, který na podzim chytal pravidelně a velmi dobře. Poprvé s námi pojede Filip Lissah, který patří Swansea a nyní hostuje ve skotském Falkirku. Je to důrazný, nekompromisní pravý obránce nebo stoper a umí se dostat i do zakončení. Pavel Kačor z Karviné začal pravidelně hrát a drží si výkonnost hodně vysoko. Je to rychlostně skvěle vybavený hráč, velmi dobře ovládá balon a může hrát na více postech. Posledním nováčkem je Radek Šiler, který je v Podbrezové na Slovensku a dává hodně gólů. Má výborné zakončení a nastal čas, aby dostal příležitost.“

Filip Lissah je pro českou veřejnost hodně neznámým jménem. Jak jste na něj přišli?
„Dostala se k nám informace, že ve Falkirku hraje kluk s českým pasem a začali jsme ho sledovat. Honza Kameník (asistent trenéra) a Petr Malý (vedoucí mužstva) se byli podívat přímo ve Skotsku na jeho zápas, mluvili s ním a Filip má zájem hrát za českou reprezentaci. Jsem rád, že se tu objevil.“

Jak s ním komunikujete? Jak je na tom s češtinou?
„Něco pochytí, ale česky nemluví. Mluví za něj dobré výkony, proto je tady. Jsem rád, že jsme ho objevili a dostal se do nominace. I kvůli absencím vzadu by nám mohl výrazně pomoct.“

Zaměřujete se teď více na mladé hráče s dvojím občanstvím, jako jsou Eduardo nebo teď Lissah?
„Zajímá nás každý, kdo má český pas, hraje dobrou soutěž a prosazuje se. Byli bychom rádi, kdyby po Evropě běhalo víc hráčů s českým pasem, protože to je další možnost, jak posunout kvalitu nároďáku. Ale neznamená to, že by kluci z české ligy měli horší pozici – příkladem je třeba Pavel Kačor.“

Pár hráčů chybí kvůli zranění. Která absence bude bolet nejvíc?
„Máme problémy vzadu. Dlouhodobě chybí obránce Jan Paluska a střední záložník Alexandr Bužek. Adam Ševínský v nominaci je, ale uvidíme, jak se vyvine jeho svalové zranění. Pokud by nemohl, už nikoho povolávat nebudeme. Všechno jsou to defenzivní hráči, ale šanci dostanou další.“

Jste v kontaktu se Spartou právě ohledně Adama Ševínského?
„Před chvilkou jsme mluvili s Tomášem Sivokem a Adam má problém se zadním stehenním svalem. Dnes (v pondělí) by měl trénovat a pak se uvidí, v jakém stavu bude. Ve čtvrtek Sparta hraje důležitou odvetu proti Alkmaaru, všichni bychom si přáli, aby hrál, ale záleží to na něm a na Spartě.“

Jen mezi náhradníky je pak Tom Slončík z Plzně. Může za to nižší vytížení po přesunu do Plzně?
„Je to tak. Vrátil se do Plzně z hostování, chtěl bojovat o místo, ale tolik se mu nedaří. Není to pro něj jednoduché a z nominace vypadl. Přednost dostal Pavel Kačor, který vypadá výborně a hlavně pravidelně hraje.“

Spokojenost? Jen částečně

Nízké vytížení má i Matěj Šín, který v Alkmaaru momentálně nenastupuje, jaká je jeho situace?
„Není jednoduchá. Viděli jsme zápas Alkmaaru proti Spartě a v týmu je velká kvalita a konkurence. V poslední době nenastupuje ani na pár minut, nastoupil za rezervu, aby se udržel v kondici, ale jednoduché to není. Je to mladý, talentovaný kluk, musí hrát a záleží jen na něm, jak bude pracovat, jestli si řekne o šanci a pak ji chytí.“

Yannick Eduardo se v zimě přesunul do Hoffenheimu, jak vnímáte jeho rozvoj?
„Je to pro něj posun směrem výš, hrát Bundesligu je splněný sen. Teď bude chvilku trvat, než si vybuduje silnější pozici, a čeká na šanci v áčku. Podle mě je dobře, že změnil prostředí, druhá holandská liga mu hodně pomohla, začal se prosazovat a ukázal velké předpoklady.“

Jste přesně v polovině kvalifikace. Jste spokojení s dosavadním průběhem?
„Spokojenost je částečná. Velmi dobře jsme zvládli domácí zápasy se Skotskem (2:0) i Ázerbájdžánem (5:0). Proti Portugalsku jsme remizovali a podali vůbec nejlepší výkon. Přestože jsme nevyhráli, tak tam nechybělo vůbec nic a bereme bod, protože Portugalci mají obrovskou kvalitu. Venku jsme porazili Gibraltar (2:1), což byla povinnost, ale nespokojený jsem byl se zápasem v Bulharsku, kde jsme prohráli a herně se nám to nepovedlo.“

Bude zápas ve Skotsku klíčovým duelem celé kvalifikace?
„Bereme to velmi vážně. Skotové se po špatném začátku zvedli a doma budou velice nepříjemní. V prvním vzájemném zápase nás v některých pasážích přehrávali a musíme se na ně skvěle připravit, protože potřebujeme získat body proti těžkým soupeřům. Portugalsko je favorit, ale o druhé místo to bude velký boj s Bulharskem a Skotskem.“

V Česku se odložilo ligové kolo, takže můžete s hráči pracovat déle. Je to pro vás výhoda?
„Uvidíme, jestli to bude výhoda, ale využili jsme toho, že se liga nehraje a máme sraz o den dřív. Asi to klukům prospěje, protože budou mít volnější program.“

Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let

Pozice

Jméno a příjmení

Klub

Brankář

Colin Andrew

Č. Budějovice

Brankář

Adam Dvořák

Jelgava

Brankář

Jan Koutný

Olomouc

Obránce

Ondřej Čoudek

Artis

Obránce

Erik Hunal

Dukla

Obránce

Jan Chytrý

Karviná

Obránce

Mikuláš Konečný

Pardubice

Obránce

Tomáš Král

Ružomberok

Obránce

Albert Labík

Karviná

Obránce

Filip Lissah

Falkirk

Obránce

Adam Ševínský

Sparta

Záložník

Lukáš Ambros

Zabrze

Záložník

Tomáš Jelínek

Pardubice

Záložník

Pavel Kačor

Karviná

Záložník

Ondřej Kričfaluši

Ostrava

Záložník

Dominik Pech

YB Bern

Záložník

David Planka

Ostrava

Záložník

Matěj Šín

Alkmaar

Záložník

Matěj Žitný

Dukla

Útočník

Yannick Eduardo

Hoffenheim

Útočník

Lukáš Mašek

Liberec

Útočník

Matěj Mikulenka

Olomouc

Útočník

Radek Šiler

Podbrezová

Útočník

Matyáš Vojta

Sparta

