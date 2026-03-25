Vojta: Cenovku 100 milionů neřeším. Po Alkmaaru bylo na Letné dusno
V zimě z něj Sparta udělala nejdražšího hráče, který kdy přestoupil v rámci české ligy, když za Matyáše Vojtu (22) neváhala zaplatit zhruba 100 milionů korun + dalších 17 v případných bonusech. Sám mladý střelec si tlak spojený s cenovkou nepřipouští. „Je to lepší, než kdybych šel za drobné. Sparta do mě vložila důvěru," říká útočník v rozhovoru před klíčovým kvalifikačním zápasem reprezentace do 21 let proti Skotsku.
Jak se vám do reprezentace jelo jako hráči Sparty?
„Úplně stejně, nevnímám žádný velký rozdíl. Ve Spartě si užívám každý moment. Je to pro mě trošku jiný svět a možná splněný sen, být v tak velkém klubu v Česku.“
V Boleslavi se dlouho tvářili, že vás nebudou chtít pustit. Nebylo tam nakonec nějaké tření?
„Vůbec. O zájmu Sparty jsem se dozvěděl někdy v prosinci a upřímně jsem to moc neřešil. Nechával jsem to na jiných lidech. Trenér Majer mi říkal, že nerad hráčům brání v odchodu. Stačil jeden nebo dva telefonáty, sdělil jsem mu svůj pohled, že bych chtěl jít a on mi řekl, že je rád, že jsem si vybral Spartu a popřál mi jen to nejlepší do budoucna. Nebyl mezi námi žádný rozpor.“
Jaké bylo jednání přímo s trenérem Priskem? Co vám nabídl?
„Nedá se mluvit přímo o nabídce. Žádný trenér vám nezaručí nějaký čas na hřišti. Sparta obecně nabízí na české poměry skvělé podmínky. Věřím tomu, že mě to později může posunout i třeba do zahraničí, jsou tu lepší podmínky, větší tlak, hodně se komunikuje v angličtině.“
Rekordní cenovku neřeším
Dost se řešila částka, kterou za vás Sparta zaplatila. Jak se vám hraje s nálepkou nejdražšího přestupu mezi českými kluby v historii?
„Moc si to nepřipouštím. Myslím si, že je to lepší, než kdybych šel jen za drobné. Ukazuje to, že do mě Sparta vložila důvěru. Bylo by špatné, kdybych nad tím extra přemýšlel, že musím hned dávat góly, protože za mě dali tolik peněz. Jsem rád, že ve Spartě můžu být a snažím se soustředit na fotbal.“
V Boleslavi jste byl útočník číslo jedna, tým na vás vyloženě spoléhal. Ve Spartě jsou najednou jména jako Jan Kuchta či Albion Rrahmani. Nebál jste se, že budete v pozadí?
„Ve větších klubech musíte s konkurencí počítat. Šel jsem do toho s tím, že se o místo budu rvát. Neřešil jsem, kdo tam je nebo není, a soustředím se na sebe. Konkurence je veliká, musím každý zápas podávat výkony, abych si místo udržel.“
Jak probíhá na tréninku souboj o místo s tak kvalitními hráči?
„Není tam žádná zákeřnost, že bychom se nepozdravili nebo na sebe koukali zle. Třeba s Kuchtičem mám velmi dobrý vztah. Prostě musím na tréninku pracovat na sto procent a nemůžu si dovolit nic vypustit. Tyhle maličkosti pak dělají rozdíl, proč jeden hraje a druhý ne.“
Začínal jste na lavičce, teď jste se dostal do základní sestavy. Čím jste trenéra přesvědčil?
„Ze začátku mi neprospělo, že jsem měl trest za žluté karty, takže jsem očekával, že zařazení do týmu bude postupné. Každý z útočníků je trochu jiný. Myslím, že já jsem docela komplexní útočník. Mám něco, co třeba chybí Albionovi nebo Kuchtičovi. Mně zase schází jiné věci. Nějaké zápasy se mi povedly, i když jsem třeba neměl čísla. Svými výkony jsem si místo udržel a teď na to musím navázat.“
Ve Spartě už jste dal několik gólů, ale kromě jednoho vám všechny sebral VAR. Neříkal jste si, že už je to nějaké prokletí?
„Všechno to navíc bylo na Letné, kde už mi předtím neuznali dva góly, když jsem hrál za Boleslav, i když tam to bylo z obrovských ofsajdů. Teď je to smolné, když sečtu všechny ofsajdy, bude to dohromady třeba 40 centimetrů. Na druhou stranu už to asi není náhoda a musím si to pohlídat.“
Nebo zrušit VAR…
„Nebo tak.“ (smích)
Po Alkmaaru jsem pocítil tlak
Velkým lákadlem byly evropské poháry. Konferenční liga ale nevyšla podle představ. Jak velké zklamání to pro vás bylo?