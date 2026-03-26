Slončík o problémech Karviné: Nespalo se mi úplně nejlíp... Věřím, že to čas vyléčí
Soutěžní zápas si na jaře zahrál vůbec poprvé. Nejdřív totiž Šimon Slončík čekal v Karviné, kam přišel v zimě hostovat ze Slavie, na šanci a potom se zranil. Ve středu dobrým výkonem pomohl reprezentaci do 19 let k výhře 3:0 nad Lotyšskem a úspěšnému začátku kvalifikace o EURO. Navzdory tomu všemu bylo na šikovném stoperovi vidět, že jej dění ve slezském klubu zasáhlo.
Jste v šoku z toho, co se děje v Karviné?
„Jsem... Bohužel mám zákaz se k tomu jakkoli vyjadřovat. Můžu vám však říct, že mě to mrzí vůči fotbalu a lidem, kteří to tam mají rádi a dělají to tam s čistým svědomím za pár korun. Doufám, že to dopadne co nejlíp pro všechny, kteří mají zájem dělat fotbal s láskou. Je to prostě špatně...“
Musí být problém udržet koncentraci jen na reprezentaci...
„Dneska se mi nespalo úplně nejlíp, když se na internetu dočítáte, jaké může mít klub problémy. Jsem ale teď tady a soustředím se na národní tým. Věřím, že to čas nějak vyléčí a bude to všechno dobrý. Nic jiného mi ani nezbývá...“
Tak pojďme k pozitivním věcem: konečně jste si zase zahrál!
„Jsem rád, že tady s klukama vůbec můžu být, protože cesta sem pro mě osobně byla hodně trnitá. Už to vypadalo, že ani nepojedu, takže jsem vděčný za to, že mě trenér vzal. Zápasovou praxi poslední dva měsíce nemám, jsem rád, že jsem hned mohl pomoct týmu a dobře to dopadlo. I když nás samozřejmě čekají ještě dva těžké zápasy. Ty rozhodnou o tom, jestli budeme úspěšní, nebo ne.“
Kouč Václav Jílek asi hodně řešil vaši nulovou minutáž, viďte?
„Jo, určitě. Neměl jsem jediný zápas před kvalifikací, naposledy jsem hrál někdy před dvěma měsíci. Vážím si toho, že mi trenéři věřili. Nejdřív jsem dvě kola stál, protože konkurence v Karviné je velká. Když jsem přicházel, byl tým na čtvrtém místě. Byl jsem měsíc zraněný, mám za sebou tak šest tréninků. Myslím, že kdybych se nezranil, příležitost bych určitě dostal.“
Brácha je na tom podobně
Podporujete se na dálku bratrem Tomem z Plzně?
„Ano, ale teď jsme trošku v podobné situaci... (úsměv) Ani on moc nemá vytížení. Ale jak já, tak brácha jsme si v životě něčím prošli, takže tohle nás nerozhází. Věřím, že si jednou řekneme, že jsme těžké momenty zvládli.“
Byť jste dosud v Chance Lize nenaskočil, jakou úroveň jste o patro výš našel na trénincích?
„Rozhodně je to skok, hlavně v individuální kvalitě. Musím však říct, že v béčku Slavie jsme měli absolutně nevídané prostředí na druholigové poměry. Velmi kvalitní trenéři, celý proces, metodika... V tomhle to zas takový rozdíl nebyl, ale v individuální kvalitě a zkušenostech ano. Na druhou stranu to není zas nic zásadního, řekl bych, že přechod z dorosteneckého fotbalu je mnohem složitější.“
Cítil jste na sobě v úvodu nerozehranost?
„Hlavně je těžké nastavit hlavu na to, že jste po dvou měsících v zápase. Myslím, že jsem to zvládl úměrně tomu, jak dlouho jsem chyběl.“
A jak to zvládl tým?
„Vždycky je to těžké proti soupeři, kteří vzadu hraje v pětce a zaleze. Můžete jen ztratit. Ale máme ofenzivní hráče s velkou kvalitou, ti rozhodli, takže to dopadlo dobře.“
Po první brance to z vás spadlo...
„Často to tak je, už jsem to v reprezentaci několikrát zažil.“
Proti Belgii a Dánsku vás čeká úplně jiná úroveň i typ utkání, že?
„Jednoznačně, ale myslím si, že oproti předchozím výběrům, kterým se kvalifikace třeba nepovedla, máme kromě týmové chemie i fakt velkou individuální kvalitu a hráče s dovednostmi. Myslím si, že to můžeme zvládnout, když všichni podáme nadprůměrné výkony. Nevidím důvod, proč bychom nemohli postoupit.“