Angličan v české reprezentaci: o vztahu k Česku i dvanácti letech v Chelsea
V nominaci „lvíčat“ zaujalo především jedno jméno. V českém výběru se objevil obránce Filip Lissah ze skotského Falkirku. Málokdo věděl, že na britských ostrovech pobíhá jednadvacetiletý talent s tuzemským pasem. Pár českých slov umí, ale komunikuje primárně anglicky. „Moje máma je z Česka, takže už nějakou dobu mám český pas a snil jsem o tom, že budu zemi reprezentovat,“ říká v rozhovoru při první zkušenosti v národním týmu.
Většinu života strávil na britských ostrovech, odkud pochází jeho otec, ale spojení s Českem není vůbec malé. Před prvním interview jako člen reprezentace pozdraví česky a na otázku, jestli chce vést rozhovor v češtině rozpačitě přikývne. Následně se mu evidentně uleví, když zjistí, že jde jen o vtip. Základy komunikace ovšem zvládá. „Snažím se. Nemluvím plynule, ale trochu česky umím, takže v pohodě vedu konverzace s členy týmu i spoluhráči,“ vysvětluje ve svém rodném jazyce, tedy anglicky.
Vzápětí zaujme i solidním přehledem o české kopané. „Obvykle se koukám na české týmy v evropských pohárech, ale jsem v obraze i v české lize.“ Jako důkaz vyjmenuje několik klubů: „Znám Spartu, Slavii, Plzeň, Olomouc, Ostravu nebo Brno…“
Následně přizná, že fotbalový zápas v Česku ještě nenavštívil. „Žádný klub není úplně blízko Mostů u Jablunkova, odkud pocházím. Nejblíž by byl asi Baník, ale pořád je to hodina cesty, takže jsem tam ještě nebyl,“ vysvětluje.
Právě v nejvýchodnějším koutě republiky částečně vyrůstal. Několikrát do roka jezdil do menší obce u polských hranic, kde stále žije část jeho rodiny. „O prázdninách jsem vždycky jezdil navštívit ‚babička, strýc‘…“ líčí, přičemž poslední dvě slova vysloví perfektně česky.
„Mile mě překvapilo, že rozumí velmi dobře. Do týmu zapadne bez problému,“ přikývne spoluhráč Matyáš Vojta.
Dvanáct let v Chelsea a fotka s Čechem
Výrazně větší část života má však Lissah spojenou s Anglií, kde vyrostl také fotbalově. V dětství bydlel nedaleko akademie věhlasné Chelsea, kam zavítal už jako malý kluk. „Poprvé jsem přišel ve čtyřech letech. Když mi bylo osm, posunul jsem se do akademie a zůstal jsem v ní do šestnácti let,“ popisuje své první fotbalové kroky.
V modrém klubu tehdy kraloval český brankář Petr Čech, k němuž jeho mladý krajan pochopitelně vzhlížel. „Jednou jsem se s ním fotil na parkovišti. Byl jsem ještě malý a mamka s ním prohodila pár slov česky. Budu ji muset poprosit, aby tu fotku našla,“ směje se mladík.
Z hlavního města Velké Británie se poté přesunul do Walesu a nastupoval v mládežnických kategoriích Swansea. Jednou už dokonce nastoupil i v prvním týmu, když před dvěma lety debutoval v FA Cupu při prohře 0:5 proti Bournemouthu. Další starty ale nepřišly, a tak se stěhoval do další země Spojeného království. V září odešel na hostování do skotského Falkirku, který zažívá úžasné období.
Po sestupu v sezoně 2009/10 strávil devět let ve druhé lize a následně dokonce pět let až ve třetí divizi. V posledních dvou sezonách se však po dvou postupech dostal zpět mezi skotskou elitu a nyní usiluje o umístění v horní polovině tabulky.
„Je to neuvěřitelný příběh. Ve třetí lize neprohráli ani jeden zápas a hned na to vyhráli druhou ligu. Kolem klubu je výborná nálada. V týmu pořád zůstalo hodně hráčů, kteří nastupovali ještě ve třetí lize. Jsem nadšený, že můžu být součástí toho všeho,“ zmíní vděčně.
První pořádná sezona mezi dospělými mu tak vychází přesně podle plánu. Usadil se v základní sestavě, střídá pozice stopera i pravého či levého obránce a dvakrát už se zapsal i mezi střelce. „Jsem nadšený, že hraju pravidelně, protože v minulých letech jsem měl problémy se zraněními,“ dodává nový český reprezentant.
Pozvánka překvapila spoluhráče
Právě kvalitní a konzistentní výkonnost mu nyní vynesla první pozvánku do národního týmu do 21 let. „Dostala se k nám informace, že ve Falkirku hraje kluk s českým pasem a začali jsme ho sledovat. Honza Kameník (asistent trenéra) a Petr Malý (vedoucí mužstva) se byli podívat přímo ve Skotsku na jeho zápas, mluvili s ním a Filip má zájem hrát za českou reprezentaci. Jsem rád, že se tu objevil,“ popisoval novou tvář v nominaci trenér Michal Bílek.
Pomoct zde mohl i fakt, že následující utkání odehrají „lvíčata“ právě na skotské půdě, kde je Lissah poslední rok doma. Zástupci reprezentace tak při obhlídce hotelů přímo na místě udělali zastávku právě ve Falkirku. „Chtěli mě poznat, bavili jsme se obecně o životě, jak jsem na tom s češtinou a tak. Přišla řeč i na fotbal, na jaké pozici bych mohl v týmu nastoupit,“ zmiňuje pozitivně.
Český tým se mu poprvé ozval už výrazně dřív, ale Lissah tehdy i vinou zranění nehrál pravidelně, případně nastupoval v mládežnických anglických soutěžích, takže si musel počkat.
Pozvánka přišla až ve chvíli, kdy se prosadil v dospělém fotbale. „Už dřív jsme byli v kontaktu přes mého agenta a pak přijeli na zápas přímo do Skotska. Byl jsem rád, že jsme se mohli bavit osobně. Když mi volali poprvé, byl jsem hodně pyšný, že se mnou počítají,“ říká anglický Čech.
Zajímavý debut si tak může připsat právě proti výběru země, kde momentálně žije a postaví se tak i spoluhráčům z klubu. Ve skotské nominaci totiž figurují obránce Connor Allan a útočník Barney Stewart, oba fotbalisté Falkirku. „Asi řadu spoluhráčů překvapilo, že jedu reprezentovat Česko,“ usmívá se při dotazu na první reakce v klubu.
Zároveň věří, že právě proti ostrovnímu výběru může pomoct svou znalostí tamní soutěže. „Hodně kluků z jejich týmu nastupuje ve skotské lize, takže asi mám drobnou výhodu v tom, že vím, jak hrají a tyhle informace můžou pomoct celému týmu. Těším se na to, snad zvládneme vyhrát,“ hlásí před prvním zápasem v českém dresu.