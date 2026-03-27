Šín: Malá minutáž v Alkmaaru? Vše podle plánu. Odchod nezvažuju. Spartu jsme museli přejet
V létě udělal náročný krok do ciziny. Od jedenácti let působil Matěj Šín (21) v domovském Baníku, kde v minulé sezoně výrazně pomohl ke třetímu místu. Výkony v ostravském dresu si řekl o velký přestup a nyní si zvyká na nový svět v nizozemském Alkmaaru, kde je i přes omezenou minutáž velmi spokojený. „Rozdíl v kvalitě je obrovský. Věděl jsem, do čeho jdu, první sezóna je adaptační,“ říká český fotbalista v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Na sraz reprezentační jednadvacítky přijel v dobré náladě. Po delší době se podíval na hřiště v dresu áčka Alkmaaru a přispěl k demolici Sparty 4:0 na Letné, což mu jako odchovanci Baníku udělalo velkou radost. „Znamenalo to pro mě opravdu hodně. Říkal jsem si, že je svými schopnostmi musíme přejet,“ líčí ofenzivní záložník z Ostravy.
Dobíral jste si sparťana Matyáše Vojtu při příjezdu na reprezentační sraz?„Moc ne. Osobně jsem z toho byl nadšený, znamenalo to pro mě opravdu hodně: jak jsme se jako tým prezentovali, a že celá republika mohla vidět, jakou máme kvalitu. Byla to zasloužená výhra. Kluků mi bylo po výsledku 4:0 dokonce i líto.“
Vám jako Baníkovci bylo líto sparťanů?
„To vůbec ne. Jako Baníkovec jsem byl nadšený a hodně to pro mě znamenalo. Snil jsem o tom, že bychom Spartu u nich doma porazili takovým výsledkem a krásným výkonem. Hřálo mě to u srdíčka.“
Čekal jste, že bude rozdíl mezi Alkmaarem a Spartou tak velký?
„Byl jsem na to porovnání hodně zvědavý. Spartu beru jako jeden z největších českých klubů, který hraje konstantně v Evropě. Jsem neskutečně rád, že jsme to dokázali a byla to pro mě satisfakce i v tom, že jsem udělal správný krok.