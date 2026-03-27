ONLINE: Skotsko - Česko. Důležitý zápas jednadvacítky, v základu je Lissah
Česká fotbalová reprezentace do 21 let po čtyřměsíční přestávce pokračuje v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Svěřenci trenéra Michala Bílka vstoupili do kvalifikačních bojů třemi výhrami, pak však podlehli v Bulharsku a remizovali doma s Portugalci, na něž ze druhého místa skupiny B ztrácejí tři body. Lvíčata mají 10 bodů stejně jako třetí Skotsko, které ale odehrálo o zápas víc. Vzájemný souboj v Dundee bude o to důležitější. Sledujte ho od 20:00 ONLINE na webu iSport.
|1.
|Portugalsko
|5
|4
|1
|0
|21:0
|13
|2.
|ČESKO
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3.
|Skotsko
|5
|2
|1
|2
|17:7
|7
|4.
|Bulharsko
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|5.
|Ázerbájdžán
|4
|0
|2
|2
|4:14
|2
|6.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|1:30
|0