Lvíčata pokračují vstříc baráži a řeší problém: Obrana drží, ale střelci se trápí
Na bod ze Skotska za remízu 0:0 se dá nahlížet z různých úhlů. Potřetí za sebou tým trenéra Michala Bílka nevyhrál, podruhé nedal gól a prakticky jistě přišel o šanci přímého postupu na EURO. Na druhou stranu se „lvíčata“ baráži přiblížila, hlavního soupeře přehrála a drží si vynikající defenzivní čísla. „Chtěli jsme vyhrát, ale je to bod z venku. Jsme rádi, že se k nám ostatní nepřiblíží,“ zmínil kouč Bílek.
Začněme tím pozitivním. Naděje na přeskočení prvního Portugalska nebo ovládnutí tabulky druhých týmů, což by znamenalo přímý postup na malý evropský šampionát, se blížila nule už před utkáním ve Skotsku. Výsledkově tedy bylo podstatné hlavně neprohrát, což se podařilo.
Pohled na tabulku by napovídal, že aktivnější budou domácí. Bodový zisk Česka a Skotska je stejný (11), ale „lvíčata“ může hřát zápas k dobru proti poslednímu Gibraltaru a lepší výsledky vzájemných zápasů, které při rovnosti bodů rozhodují. „Oni potřebovali vyhrát, takže nás to trochu překvapilo,“ komentoval nečekanou pasivitu soupeře obránce Ondřej Čoudek.
Právě stoper brněnského Artisu může být se svým výkonem spokojený, čímž se dostáváme k druhému plusu, pevné defenzivě. Sám Čoudek se postavil do sestavy podruhé za sebou a ještě nepoznal pocit inkasovaného gólu, doplnil ho nekompromisní kapitán Ondřej Kričfaluši, který vynikající rozehrávkou stál u zrodu řady nadějných ofenzivních akcí. Poslední do party byl tentokrát debutant v českém týmu Filip Lissah a rodák z Londýna rozhodně nezklamal.
„Lvíčata“ měla víc ze hry, ukazují to i statistiky držení míče, střeleckých pokusů, střel na branku i rohových kopů. Blízko gólu měl Matyáš Vojta, Lukáš Ambros či v samém závěru Matěj Šín, ale ani jeden v koncovce neuspěl. „Byl to náročný zápas, podali jsme dobrý výkon a sahali jsme po třech bodech,“ sdělil Čoudek.
To je třetí pozitivum. Přehrát největšího soupeře ve skupině na jeho půdě není úplná samozřejmost a Česko mělo blíž k vítězství prakticky po celý zápas, chyběla jen vstřelená branka. „Mrzí nás to. Myslím, že jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si víc šancí, a bylo to jen o tom dát gól,“ přidal ofenzivní záložník Lukáš Ambros.
Na střelce není spoleh
A zde přecházíme k negativům. Česká produktivita je totiž problémem v podstatě po celou dobu kvalifikace. Přesvědčivá byla jen domácí výhra 5:0 s Ázerbájdžánem. Na Gibraltaru se čekal lepší výsledek než vydřených 2:1, doma proti Skotsku (2:0) pomohla standardka a dvakrát opakovaná penalta.
Následoval jednoznačně nejhorší zápas celé kvalifikace v Bulharsku (1:2) a dvě bezbrankové remízy s Portugalskem a nyní ve Skotsku. Překonání obrany soupeře, proměňování šancí a dotažení zápasu tak není úplně ojedinělým problémem.
Navíc se „lvíčata“ nemohou spolehnout na žádného střelce. Víc než jednu branku má v kvalifikaci pouze Lukáš Mašek, který si výrazně pomohl hattrickem proti Ázerbájdžánu a ve Skotsku se do sestavy vůbec nedostal.
Roli kanonýra by na sebe měla vzít dvojice Matyáš Vojta a Yannick Eduardo, jenže každý z nich má na kontě jen jeden zásah. Lépe na tom nejsou ani další ofenzivní lídři Matěj Šín, Lukáš Ambros či Matěj Mikulenka.
Pokud mají „lvíčata“ udržet druhou pozici ve skupině, budou právě od těchto jmen potřebovat vyšší produktivitu v následujících klíčových zápasech. Už v úterý narazí v Chomutově na Gibraltar, což je definice povinné výhry a ofenziva by si měla výrazně zvednout sebevědomí, protože v září proti Ázerbájdžánu a Bulharsku už si další zakopnutí nebude moct dovolit. „Situace je otevřená a může to dopadnout jakkoli. Rozhodnou až podzimní zápasy a nás teď čeká domácí zápas proti Gibraltaru, který musíme jednoznačně vyhrát,“ uzavřel hodnocení posledního utkání kouč Bílek.
Česko–Gibraltar (Chomutov, úterý 17:00)
Tabulka
|1.
|Portugalsko
|6
|5
|1
|0
|25:0
|16
|2.
|Skotsko
|7
|3
|2
|2
|18:7
|11
|3.
|Česko
|6
|3
|2
|1
|10:3
|11
|4.
|Bulharsko
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|5.
|Ázerbájdžán
|6
|1
|2
|3
|5:18
|5
|6.
|Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|1:32
|0