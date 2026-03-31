Česko - Gibraltar 5:0. Mikulenkův hattrick! Outsider nezlobil, Lvíčata se vzdálila Skotsku

Zleva Roman Horák a Matěj Mikulenka se radují z gólu
Zleva Roman Horák a Matěj Mikulenka se radují z góluZdroj: ČTK
Matěj Mikulenka dává svůj třetí gól proti Gibraltaru
Matěj Mikulenka zapsal hattrick
Česko podle očekávání přejelo Gibraltar
Česká reprezentace do 21 let v utkání proti Gibraltaru v Chomutově
Češi porazili Gibraltar 5:0
Yannick Eduardo neproměnil penaltu
Radek Šiler skóroval po přihrávce Matyáše Vojty
Čeští fotbalisté do 21 let rozstříleli doma v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 outsidera z Gibraltaru 5:0 a ve skupině B zvítězili po třech zápasech. O góly se v Chomutově postarali v první půli Radek Šiler a Ondřej Kričfaluši z penalty, po změně stran se třikrát prosadil střídající Matěj Mikulenka. Další příchozí hráč z lavičky Yannick Eduardo pokutový kop neproměnil.

Výběr trenéra Michala Bílka bodoval v šestém z dosavadních sedmi kvalifikačních duelů, v minulých dvou dvakrát remizoval. Dnešní výhrou si upevnil druhé místo o tři body před Skotskem. Vedoucí Portugalsko je na tom o dva body lépe a odehrálo o zápas méně.

Zatímco loni v září se čeští mladíci na výhru 2:1 na hřišti Gibraltaru nadřeli, tentokrát neponechali nic náhodě. Ve 14. minutě otevřel skóre Šiler po Vojtově přihrávce. Útočník Podbrezové se zapsal mezi střelce při svém premiérovém startu v dresu "Lvíčat". Následně Pechovu střelu zastavilo břevno. V závěru úvodního dějství kapitána Šína vychytal brankář Victor.

V nastavení první půle Britto stáhl ve vápně k zemi Kričfaluši a domácím se naskytla příležitost pokutového kopu. K němu se postavil sám faulovaný hráč a bezpečně proměnil.

Bílek poslal do druhého poločasu Mikulenku a ten necelé dvě minuty po přestávce zvýšil elegantní patičkou na 3:0. V 83. minutě se k penaltě postavil střídající Eduardo, jenže dloubákem přestřelil. "Lvíčata" to mrzet nemuselo, protože nakonec ještě přidala dvě branky zásluhou Mikulenky, který se v obou případech trefil hlavou. Beznadějně poslední Gibraltar prohrál i osmý duel ve skupině a má hrozivé skóre 1:37.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Tabulka skupiny B

#TýmZSkóreBody
1.Portugalsko625:016
2.Česko715:314
3.Skotsko718:711
4.Bulharsko77:611
5.Ázerbájdžán75:186
6.Gibraltar81:370

