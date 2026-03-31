Česko - Gibraltar 5:0. Mikulenkův hattrick! Outsider nezlobil, Lvíčata se vzdálila Skotsku
Čeští fotbalisté do 21 let rozstříleli doma v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 outsidera z Gibraltaru 5:0 a ve skupině B zvítězili po třech zápasech. O góly se v Chomutově postarali v první půli Radek Šiler a Ondřej Kričfaluši z penalty, po změně stran se třikrát prosadil střídající Matěj Mikulenka. Další příchozí hráč z lavičky Yannick Eduardo pokutový kop neproměnil.
Výběr trenéra Michala Bílka bodoval v šestém z dosavadních sedmi kvalifikačních duelů, v minulých dvou dvakrát remizoval. Dnešní výhrou si upevnil druhé místo o tři body před Skotskem. Vedoucí Portugalsko je na tom o dva body lépe a odehrálo o zápas méně.
Zatímco loni v září se čeští mladíci na výhru 2:1 na hřišti Gibraltaru nadřeli, tentokrát neponechali nic náhodě. Ve 14. minutě otevřel skóre Šiler po Vojtově přihrávce. Útočník Podbrezové se zapsal mezi střelce při svém premiérovém startu v dresu "Lvíčat". Následně Pechovu střelu zastavilo břevno. V závěru úvodního dějství kapitána Šína vychytal brankář Victor.
V nastavení první půle Britto stáhl ve vápně k zemi Kričfaluši a domácím se naskytla příležitost pokutového kopu. K němu se postavil sám faulovaný hráč a bezpečně proměnil.
Bílek poslal do druhého poločasu Mikulenku a ten necelé dvě minuty po přestávce zvýšil elegantní patičkou na 3:0. V 83. minutě se k penaltě postavil střídající Eduardo, jenže dloubákem přestřelil. "Lvíčata" to mrzet nemuselo, protože nakonec ještě přidala dvě branky zásluhou Mikulenky, který se v obou případech trefil hlavou. Beznadějně poslední Gibraltar prohrál i osmý duel ve skupině a má hrozivé skóre 1:37.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Tabulka skupiny B
|#
|Tým
|Z
|Skóre
|Body
|1.
|Portugalsko
|6
|25:0
|16
|2.
|Česko
|7
|15:3
|14
|3.
|Skotsko
|7
|18:7
|11
|4.
|Bulharsko
|7
|7:6
|11
|5.
|Ázerbájdžán
|7
|5:18
|6
|6.
|Gibraltar
|8
|1:37
|0