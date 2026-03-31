ONLINE: Česko - Gibraltar. Lvíčata proti outsiderovi hájí druhé místo ve skupině
Čeští fotbalisté do 21 let pokračují v kvalifikaci na EURO v Albánii a Srbsku. V Chomutově vyzvou outsidera z Gibraltaru, který dosud nezískal ani bod. Svěřenci trenéra Michala Bílka jsou ve skupině na druhé pozici zaručující baráž a touží odskočit třetímu Skotsku, které má shodně jedenáct bodů. Na vedoucí Portugalsko ztrácí Češi pět bodů. Jak si dnes povedou? ONLINE přenos z utkání sledujte od 17.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|Skóre
|Body
|1.
|Portugalsko
|6
|25:0
|16
|2.
|Česko
|6
|10:3
|11
|3.
|Skotsko
|7
|18:7
|11
|4.
|Bulharsko
|6
|7:6
|10
|5.
|Ázerbájdžán
|6
|5:18
|5
|6.
|Gibraltar
|7
|1:32
|0