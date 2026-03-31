Bílek: Chtěli jsme skórovat dřív. Eduardova laxní penalta? To mi hodně vadilo
Povinná výhra 5:0 proti Gibraltaru v kvalifikaci o mistrovství Evropy přiblížila českou fotbalovou reprezentaci do 21 let k druhému místu ve skupině a baráži. V součtu s remízou 0:0 ve Skotsku se dá celý sraz považovat za solidní, kaňkou je ale například lajdácky zahozená penalta Yannicka Eduarda, který dloubákem přestřelil. „To mi hodně vadilo. Přišlo mi to laxní a to nemám rád,“ káral trenér Michal Bílek neúspěšného exekutora.
Jste s výkonem a výsledkem spokojený?
„Věděli jsme, že to bude o dobývání branky soupeře, protože jsme hráli proti nejslabšímu týmu naší skupiny. Chvíli nám trvalo, než jsme skórovali a druhá branka před poločasem pro nás byla povzbuzením, protože soupeř sice neměl žádné šance, ale výsledek 1:0 je ošidný – stačila by jedna standardní situace nebo brejk a bylo by to složité. Vstup do druhé půle byl vynikající, dali jsme rychlý gól a pak pokračovali v dobývání. Měli jsme další střely a šance, nastřelili jsme i tyč. Konečný výsledek 5:0 považuji za dobrý.“
Dva góly padly až v závěru, předtím jste zahodili penaltu. Neříkal jste si do té doby, že je to z vaší strany málo?
„Měli jsme představu, že branku dáme co nejdříve, pak jsme chtěli přidat další, uklidnit se a nekomplikovat si zápas. Nakonec je výsledek výborný, pět gólů je v pořádku, ale je pravda, že jsme chtěli skórovat dříve.“
Co jste si říkal po zahozené penaltě Eduarda?
„To mi hodně vadilo a hned se to ode mě dozvěděl. Kdyby ji kopl na plno a nedal, tak mu neřeknu nic. Sám jsem penalty zahrával a řadu jsem nedal. To se může stát a člověk to pochopí. Tohle mi přišlo jednoznačně laxní a podceněné, to nemám rád.“
V penaltách se vám nedaří v celé kvalifikaci. Je to něco, na co se příště zaměříte?
„Zaměřujeme se na ně, střelců máme hodně a záleží, kdo je na hřišti a kdo si v danou chvíli věří. A právě proto, že jsme jich už pár nedali, se to teď mělo kopat se vší vážností. Což se nestalo.“
Střídající Matěj Mikulenka stihl hattrick za poločas. Co jste na něj říkal?
„Choval se jako útočník, má velmi dobrý pohyb a silou v soubojích pomáhá týmu i směrem dozadu. Nastoupil do druhé půle a vletěl do toho výborně. Hned dal gól na 3:0 a přidal další dva, což je pro něj vzpruha. Má velkou kvalitu a může nám pomoct i ze střídačky.“
Se srazem jsme relativně spokojení
Jak je na tom Pavel Kačor, který střídal kvůli zranění?
„Trošku si podvrtnul kotník, ale nemělo by to být nic vážného. Celkově bych ho chtěl pochválit, byl tu jako nový hráč, nastoupil na pozici halfbeka, což pro něj není typický post, ale zvládl to velmi dobře. Je rychlý, schopný přejít jeden na jednoho a umí dát gól. Pro jednadvacítku je to velmi zajímavý hráč do budoucna.“
I v součtu s remízou ve Skotsku, jste s celým srazem spokojený?
„Do Skotska jsme jeli s tím, že chceme vyhrát, takže tam panovalo mírné zklamání. Cítili jsme, že jsme k vítězství měli blíž, lépe jsme kombinovali a byli nebezpečnější. Na druhou stranu si soupeř vytvořil dvě situace, které mohly skončit gólem a je to bod z venku proti soupeři, který s námi bojuje o druhé místo, takže ho bereme. Teď jsme přidali povinné tři body a výhru 5:0, takže s celým srazem můžeme být relativně spokojení.“
Co byste z těch dvou zápasů vypíchl?
„Pozitivem je, že dobře bráníme a nedostáváme branky. Gibraltar jsme do ničeho nepustili a ve Skotsku se soupeř nedostal do žádné vyložené šance ze hry. Pevná defenziva je pro nás základ, ale i směrem dopředu jsme byli nebezpeční. Tentokrát k tomu přibylo pět vstřelených branek, což se od tohoto zápasu očekávalo.“
Oba zápasy odehrál celé obránce Filip Lissah. Jak při debutu zapadl?
„Jsem rád, že další hráči nahlédli do národního týmu a hlavně Filipa musím vyzdvihnout. Zapadl výborně, ve Skotsku zahrál skvěle a tady taky. Je rychlý, soubojový, zároveň má klid a dobrou rozehrávku. Může nám výrazně pomoct i dál. Sice nemluví úplně plynule, ale dobře zvládá i komunikaci. Mám z něj radost.“
Jak vidíte šance na postup?
„Víme, že první místo už je v naší skupině rozhodnuté, Portugalsko je suverénně nejlepší. O druhé místo to bude ještě velký boj mezi námi a Bulharskem, promluvit do toho mohou i Skotové, ale ti to budou mít hodně těžké.“
Tabulka:
|1.
|Portugalsko
|7
|5
|1
|0
|28:0
|19
|2.
|Česko
|7
|4
|2
|1
|15:3
|14
|3.
|Skotsko
|8
|3
|2
|2
|18:10
|11
|4.
|Bulharsko
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|5.
|Ázerbájdžán
|6
|1
|2
|3
|5:18
|5
|6.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|1:37
|0