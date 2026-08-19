Česko povolává zajímavé mladíky z ciziny: talent z West Hamu i vnuk emigrantky
Národní tým má poprvé v historii u áčka trenéra ze Španělska, zajímavé tahy probíhají i v nižších mládežnických kategoriích. V nominaci na srpnový přípravný kemp reprezentační osmnáctky figuruje hned čtveřice hráčů ze zahraničí, kteří mají vazbu na Česko. Zapamatujte si tato jména: Jeffery Aibangbee, Marek Kolodziejczyk, Levi Katsell a Bailey Pammenter. „U všech vidíme zajímavý potenciál a chceme je poznat i v tréninku,“ říká pro Sport důvody nominace hráčů s českými kořeny trenér U18 Tomáš Kulvajt.
Ve zveřejněné nominaci na srpnový kemp reprezentační osmnáctky jsou čtyři hráči ze zahraničí - Jeffery Aibangbee (obránce, AFC Bournemouth), Marek Kolodziejczyk (záložník, St. Polten), Levi Katsell (záložník, New England Revolution) a útočník Bailey Pammenter (West Ham).
„Objevují se tam hráči, kteří s námi byli v minulosti a za poslední období udělali výkonnostní posun, nebo s námi budou poprvé a chceme je vidět. V této skupině je i čtveřice hráčů ze zahraničí, kteří mají české kořeny. U všech vidíme zajímavý potenciál a chceme je poznat i v tréninku v konfrontaci s dalšími talentovanými hráči od nás,“ zmiňuje důvody zajímavé nominace v odpovědích na dotazy Sportu trenér U18 Tomáš Kulvajt.
Reprezentační trenéři sledují delší dobu hráče v cizině, kteří připadají v úvahu pro český nároďák, někteří už v mládežnických výběrech působí. Pro srpnový přípravný kemp nastal ideální čas, aby dostaly šanci další nové tváře.