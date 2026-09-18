Silnější, než se čekalo. Lvíčata čeká klíčový závěr kvalifikace o ME: boj o baráž s oporami
Předkrm před hlavním chodem reprezentačních nominací velké překvapení nepřinesl. Jednadvacítka je paradoxně možná silnější, než se očekávalo, protože do áčka se dostal z mladíků pouze Lukáš Ambros. Další opory tak bude mít k dispozici do důležitých bojů o baráž Michal Bílek. „Jsem rád, že udržíme kostru týmu,“ těší se trenér na nadcházející zápasy.
Spekulovalo se o možném posunu řady mladých hráčů o patro výš, nakonec však drtivá většina klíčových mužů Bílkovy družiny zůstává v jednadvacítce.
Jedinou výjimkou je šikovný záložník Lukáš Ambros z Anderlechtu, který naskočil v základní sestavě do všech sedmi dosavadních utkání kvalifikace. „Dostává příležitost v áčku a debatovali jsme i o dalších,“ zmínil Bílek.
Kouč Lvíčat další jednotlivce jmenovat nechtěl, hlavní trenér A-týmu už byl trochu konkrétnější. „Kričfaluši, Hugo (Sochůrek)…“ prohodil jména některých z možných budoucích opor prvního týmu Santi Denia. „Ale sledujeme úplně všechny a líbí se nám. Sám jsem u reprezentace do 21 let v jiné asociaci pracoval, takže ten proces moc dobře znám. Pro mě osobně by bylo naprosto skvělé vybrat z jednadvacítky klidně deset hráčů,“ dodal španělský kouč.
Sochůrek? Diskutovali jsme o něm...
Právě Huga Sochůrka zmínil ještě jednou, když jmenoval nejlepší české střední záložníky. Osmnáctiletý talent se však do první Deniovy nominace nevešel a vůbec poprvé tak vyrazí s jednadvacítkou, přičemž už v létě naskočil i za áčko a prožil s týmem celé mistrovství světa v Americe. „Diskutovali jsme o něm, stejně jako o dalších kandidátech. Dospěli jsme k závěru, že pro Huga bude lepší, když se připojí k nám,“ popsal Bílek.
Vedle teenagera ze Sparty se objeví dalších pět nováčků. První pozvánku dostali brankář Martin Hrubý, obránce Jiří Míček, záložníci Tobias Boledovič a Milan Lexa a útočník Vít Škrkoň.
Cíl je přitom jasný. Cesta na malé EURO vede téměř jistě přes baráž a k ní musí český výběr uspět v prvních dvou zápasech srazu proti Ázerbájdžánu a Bulharsku. Velmi pravděpodobně budou na zajištění druhého místa stačit čtyři body. „Je to obrovská výzva. Portugalsko je jasně největší favorit skupiny a my se budeme bít o baráž. Jdeme do toho s tím, abychom zvládli první dvě utkání a nerozhodovalo se až v posledním zápase v Portugalsku,“ přikývl Bílek.
Stejné přání vyslovil i v samotném úvodu svojí řeči také kouč prvního mužstva. „Děkuju Michalovi za podporu v prvních měsících. Doufám, že ve svých zápasech uspějete a postoupíte. Je to důležité pro nás a celou asociaci,“ popřál štěstí Denia.
Program Lvíčat
- 25. 9.: Ázerbájdžán U21 – Česko (U21 Baku)
- 30. 9.: Česko U21 – Bulharsko U21 (Hradec Králové)
- 6. 10.: Portugalsko U21 – Česko U21 (Leiria)