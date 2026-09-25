Ázerbájdžán - Česko 1:1. Komplikace v boji o postup ze skupiny. Premiérově se trefil Lissah
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Ázerbájdžánem 1:1. "Lvíčata" poslal do vedení Filip Lissah, ještě v prvním poločase odpověděl Ešgin Ahmadov.
Výběr trenéra Michala Bílka, který první vzájemný zápas v kvalifikaci doma ovládl jasně 5:0, si dnešním nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. Pokud by dnes Bulhaři zvítězili nad lídrem tabulky Portugalskem, přiblížili by se českým mladíkům na rozdíl bodu. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Češi si první větší šanci vypracovali po čtvrthodině hry. Na konci rychlé kombinace se po Šínově přihrávce dostal k míči Sochůrek, osmnáctiletý sparťanský záložník však pouze rozvlnil boční síť. Po více než půlhodině se neprosadil Mašek, o chvíli později tečovaná střela kapitána Šína skončila těsně vedle branky.
Premiérový gól pro Lissaha
Z následného rohu v 38. minutě se už "Lvíčata" dočkala. Škrkoňova hlavička po Šínově centru se odrazila k Lissahovi, ten si ještě povyskočil a nohou usměrnil míč za brankáře Mammadzadu. Angličan s českým pasem dal první gól za jednadvacítku. V závěru úvodního dějství ale z dorážky vyrovnal Ahmadov.
Po změně stran hosté začali náporem a Šín svou šanci po sólu přes dva hráče zakončil prudkou ranou, kterou však domácí brankář zastavil. Více si už ani jedno z mužstev po zbytek utkání nevypracovalo.
Česká jednadvacítka sice bodovala ve skupině počtvrté za sebou, z toho ale potřetí uhrála nerozhodný výsledek. Po úvodních třech výhrách v kvalifikaci v následujících pěti zápasech naplno bodovala jen jednou. Příští středu se Bílkovi svěřenci utkají doma s Bulharskem, skupinové boje zakončí 6. října v Portugalsku.
Tabulka:
|1.
|Portugalsko
|7
|6
|1
|0
|28:0
|19
|2.
|Česko
|8
|4
|3
|1
|16:4
|15
|3.
|Skotsko
|8
|3
|2
|3
|18:10
|11
|4.
|Bulharsko
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|5.
|Ázerbájdžán
|8
|1
|4
|3
|6:19
|7
|6.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|1:37
|0