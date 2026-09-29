Konečný o tlaku, konkurenci i vyloučeních: Po Lize mistrů to bylo těžký, opravdu těžký
V létě ohromil, proto se stal jednou ze skvělých lahví vína, jak nazval své stopery slávistický big boss Jindřich Trpišovský. Mikuláš Konečný v červenobílém potvrzuje nadání i sebevědomí. V sezoně zažil už tři nepříjemné chvíle, přesto se z nich vždy vyhrabal. „Teď chci titul se Slavií a postup s jedenadvacítkou na mistrovství Evropy. To je pro mě velmi důležité,“ říká v Dříteči pod malebnou Kunětickou horou, kde se Lvíčata chystají v místním golfovém resortu na klíčový duel kvalifikace s Bulharskem. Na něj vyrazí ve středu večer do pár kilometrů vzdáleného Hradce Králové.
Vyloučení v prvním kole doma proti Slovácku, polovlastní gól v Liberci, pak červená karta po pár minutách na place při premiéře v Lize mistrů proti Lensu. Na druhou stranu poutavé výkony - třeba právě na Slovanu nebo v derby se Spartou na Letné.
Dvacetiletý Mikuláš Konečný potvrzuje pověsti, které se s ním táhnou a dají se přeložit poměrně polopaticky: „Z toho kluka něco bude.“
On sám sebedůveru neskrývá, už vloni po příchodu na hostování do Pardubic řekl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport: „Mám ještě vyšší cíle, než je Slavia.“
Platí to pořád? Jste na mistrovské adrese.
„Určitě ano, Slavia je další krok. Teď se musím soustředit hlavně na ni a na jedenadvacítku. Na EURO se fakt chci dostat.“
Když porazíte doma Bulhary, jste v baráži. Bude to složité?
„Měli jsme zvládnout zápas v Ázerbajdžánu, kde jsme v pátek remizovali, ještě bychom měli naději na první místo ve skupině. Nějak jsme je tam měli zavřít. První poločas byl ještě z naší strany dobrý, druhý ne. Ale nic se pro nás nemění. Bulhaři jsou dobří individuálně směrem dopředu, přesto to musíme zvládnout.“
Vy už jste letos zvládnul posun do Slavie po návratu z hostování. Jak probíhalo vaše léto, stále se mluvilo o možnosti odchodu do Hradce či Pardubic?
„Ono se to vyvíjelo v průběhu času. Někdy jsem byl blízko odchodu, jindy dál a potom se to tak nějak vyřešilo samo. Na začátku jsem dostával šance, byla tam nějaká zranění, kluci se vrátili z mistrovství světa.“
Byl nějaký zlom, kdy jste měl jasno?