Porazit Bulhary a postoupit do baráže. Náš cíl, říká kapitán. Kouč Bílek: Máme kvalitu
Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v Hradci Králové k předposlednímu utkání kvalifikace proti Bulharsku s vědomím, že ji vítězství definitivně posune do baráže.
Kapitán Matěj Šín i trenér Michal Bílek považují průnik do baráže za klíčový úkol, přičemž tým musí napravit předchozí porážku 1:2.
Přímý postup je kvůli čtyřbodové ztrátě na suverénní Portugalsko téměř nereálný, domácí výhra však Čechům zajistí pokračování boje o šampionát.
Po pátečním zádrhelu, bez nějž ještě mohli cenit zuby v boji o přímý postup na mistrovství Evropy, jdou mladí Lvi, tedy reprezentace do jedenadvaceti let, do zásadního zápasu kvalifikace.
Pokud pod hradeckými Lízátky porazí Bulhary, mají jistotu, že se do ní podívají.
Prohru 1:2 je třeba napravit. Česká jedenadvacítka jde do souboje s Bulharskem v předposledním utkání kvalifikace evropského šampionátu s jasnou ambicí. Pokud vyhraje, zkusí si baráž o postup.
„To byl náš cíl,“ pronesl v Dříteči, vesničce nedaleko Pardubic i Hradce Králové kapitán Matěj Šín. „Portugalská kvalita je fakt vysoká,“ přihodil směrem k vedoucímu mančaftu skupiny obránce Mikuláš Konečný.
To je hlavní důvod, proč tým kouče Michala Bílka už prakticky vypadl ze střetu o přímý postup. S Portugalci doma - opět v Hradci - remizoval bez branek. Jenže hlavní sok neztrácel, zapsal už jen jednu prohru a v osmi utkáních nastřílel 29 branek. Češi o třináct méně, body ztrácejí čtyři.
Rozhodnout může lavička
Bláhová naděje ještě žije, znamenala by však, že by Portugalci museli při české výhře ztratit s Gibraltarem. Jenže ten prohrál všech osm duelů, dal jedinou branku a sám ji schytal sedmatřicet. Je to jako spoléhat na to, že sněhulák v létě neroztaje.
„I během kvalifikace byly zápasy, které jsme jako měli vyhrát, nevyhráli jsme, takže je to svým způsobem zklamání. Důležité je, že to máme stále ve svých rukách a ten prvotní cíl byl samozřejmě postoupit na EURO. To se nám přiblížilo, takže náš hlavní cíl je porazit Bulhary a dostat se do baráže,“ řekl kapitán.
„Víme, že pokud vyhrajeme, tak máme jistou baráž. Z tohohle pohledu je to pro nás opravdu klíčové utkání,“ přidal se trenér Michal Bílek. „Máme sice celou řadu mladých hráčů, ale výhoda je, že tenhle tým má velmi kvalitní a široký kádr. Věřím, že utkání dobře rozehraje základní jedenáctka a pak ho může rozhodnout někdo z lavice,“ dodal.
Zápas na Malšovickém stadionu začíná v 18 hodin. Mistrovství Evropy, o nějž Češi i Bulhaři usilují, se koná příští rok v červnu v Albánii a Srbsku.
|1.
|Portugalsko
|8
|6
|1
|1
|29:2
|19
|2.
|Česko
|8
|4
|3
|1
|16:4
|15
|3.
|Bulharsko
|8
|4
|2
|2
|9:7
|14
|4.
|Skotsko
|8
|3
|2
|3
|18:10
|11
|5.
|Ázerbájdžán
|8
|1
|4
|3
|6:19
|7
|6.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|1:37
|0