Česko - Bulharsko 1:0. Úkol splněn, Lvíčata mají jistou baráž o EURO. Co zraněný Kačor?
Zadání je odškrtnuto, jenže drhlo. Lvíčata, tedy reprezentace do jedenadvaceti let, se prodrala po výhře 1:0 v Hradci Králové do baráže o mistrovství Evropy. Pokud Portugalsko doma od dnešních 21 hodin přejede Gibraltar, zůstanou Češi v baráži, kterou by odehráli v listopadu, soupeř je nejasný. Domácí duel by se však měl opět konat na Malšáku.
Dvě minuty před koncem se Jan Koutný natáhl a vyrazil míč mířící pod břevno. Po chvíli vyšla kooperace střídajících hráčů Tadeáš Vachoušek poslal do úniku Pavla Kačora, jehož doslova sundal Todor Pavlov a viděl červenou kartu.
Tenhle moment vyslal dvě zprávy. Začněme tou nepříjemnou. Slávistický záložník se v pádu otočil a dopadl na rameno. „Dohrávali jsme v deseti jako oni,“ upozornil trenér Michal Bílek, že už měl vybrána všechna střídání. Hráč byl ihned odvezen do hradecké fakultní nemocnice na vyšetření. Uvidí se, o jak složité zranění půjde.
Druhá zvěst už je mnohem příjemnější. Červená karta vlastně uťala bulharské snahy o vyrovnání skóre, které bylo v tu chvíli 1:0 pro Česko. Zápas jím skončil, proto mužstvo slaví první půlku splněného úkolu.
Je jasné, že si v listopadu zahraje baráž o mistrovství Evropy naplánované do Albánie a Srbska. „Do kvalifikace jsme vstupovali s tím, že chceme postoupit na šampionát. Pořád jsme ve hře. Být první ve skupině, bylo těžké, Portugalci jsou kvalitní,“ připomněl kouč. První setkání skončilo před necelým rokem bezbrankovou remízou, hrálo se stejně jako s Bulharskem v Hradci.
„Věříme, že se tady představíme i v baráži,“ vzkázal Bílek. Není divu, na Bulhary dorazilo více než sedm tisíc diváků. „Dát gól před skoro vyprodaným stadionem je neuvěřitelné,“ culil se útočník Lukáš Mašek, autor rozhodující branky.
Změna po půli
Pro ni byl zásadní Kačor, stejně jako pro vyloučení. Libereckého forvarda poslal do úniku v 55. minutě, ten se nemýlil. Šlo o důsledek faktu, že se po přestávce česká hra výrazně změnila. Pomohl právě slávistický polař, jenže v pauze nahradil sparťana Huga Sochůrka. Zvedl se také baníkovský hrot Vít Škrkoň.
„Ale první půle byla také kvalitní,“ poukázal Bílek. Spíše však jen chránil mužstvo, sám viděl, že je třeba zasáhnout, což udělal. „Hlavně jsme si říkali, že musíme být trpěliví. Připravovali jsme se ale i na to, že když nedáme góly, budeme muset hru více otvírat,“ popsal plány.
Nakonec to nebylo třeba, branka padla včas. „Věděli jsme, že musíme vyhrát, šli jsme za tím neuvěřitelně,“ chválil trenér. „Obrovský kredit zaslouží naše obrana, Bulharsko jsme do ničeho nepustili a byli jsme efektivnější. Teď si musíme užít oslavy a potom myslet na baráž,“ přidal se střelec Mašek.
|1.
|Portugalsko
|8
|6
|1
|1
|29:2
|19
|2.
|Česko
|9
|5
|3
|1
|17:4
|18
|3.
|Bulharsko
|9
|4
|2
|3
|9:7
|14
|4.
|Skotsko
|8
|3
|2
|3
|18:10
|11
|5.
|Ázerbájdžán
|8
|1
|4
|3
|6:19
|7
|6.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|1:37
|0