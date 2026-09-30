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ONLINE: Česko - Bulharsko 1:0. Lvíčata v klíčovém zápase vedou! Trefil se Mašek

Lukáš Mašek
Lukáš MašekZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Vít Škrkoň
Lvíčata slaví první gól do sítě Bulharska
Matěj Šín procpal střelu přes bulharské obránce
Šance Víta Škrkoně
Fanoušci v Hradci Králové
Matěj Šín uniká ze souboje
Michal Bílek
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iSport.cz, ČTK
Mládežnické výběry
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Čeští fotbalisté do 21 let hrají klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové od 18:00 čelí Bulharsku. „Lvíčata“ před ním drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce. Tím si česká jednadvacítka zkomplikovala boj o druhou příčku. Loni v říjnu prohrála v Bulharsku 1:2.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

1.Portugalsko861129:219
2.Česko843116:415
3.Bulharsko84229:714
4.Skotsko832318:1011
5.Ázerbájdžán81436:197
6.Gibraltar80081:370

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