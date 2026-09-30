ONLINE: Česko - Bulharsko 1:0. Lvíčata v klíčovém zápase vedou! Trefil se Mašek
Čeští fotbalisté do 21 let hrají klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové od 18:00 čelí Bulharsku. „Lvíčata“ před ním drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce. Tím si česká jednadvacítka zkomplikovala boj o druhou příčku. Loni v říjnu prohrála v Bulharsku 1:2.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
|1.
|Portugalsko
|8
|6
|1
|1
|29:2
|19
|2.
|Česko
|8
|4
|3
|1
|16:4
|15
|3.
|Bulharsko
|8
|4
|2
|2
|9:7
|14
|4.
|Skotsko
|8
|3
|2
|3
|18:10
|11
|5.
|Ázerbájdžán
|8
|1
|4
|3
|6:19
|7
|6.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|1:37
|0