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ONLINE: Česko - Bulharsko. Lvíčata hrají klíčový zápas. Výhra zajistí baráž o ME

Mikuláš Konečný při utkání v Ázerbájdžánu
Mikuláš Konečný při utkání v ÁzerbájdžánuZdroj: Facebook / Česká fotbalová reprezentace
Lvíčata slaví úvodní gól zápasu
Matyáš Vojta v zápase jednadvacítky se Skotskem
David Planka v utkání proti Skotsku
Yannick Eduardo se snaží prosadit přes skotskou obranu
Jednadvacítka hrála důležitý zápas ve Skotsku
Česká jednadvacítka remizovala s favorizovaným Portugalskem
Dominik Pech mohl v závěru rozhodnout
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iSport.cz, ČTK
Mládežnické výběry
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Čeští fotbalisté do 21 let hrají klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové od 18:00 čelí Bulharsku. „Lvíčata“ před ním drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce. Tím si česká jednadvacítka zkomplikovala boj o druhou příčku. Loni v říjnu prohrála v Bulharsku 1:2.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

1.Portugalsko861129:219
2.Česko843116:415
3.Bulharsko84229:714
4.Skotsko832318:1011
5.Ázerbájdžán81436:197
6.Gibraltar80081:370

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