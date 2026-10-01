Kdo neskáče, není Čech! Multikulturní kabinou reprezentace U18 často zní i angličtina
Česká fotbalová reprezentace do 18 let porazila v Ústí nad Labem v rámci Memoriálu Václava Ježka Slovensko 3:2.
Trenérský štáb v čele s Tomášem Kulvajtem a Miroslavem Beránkem zkouší více sázet na krajánky a syny českých matek působící v zahraničních klubech. Čím je práce s nimi jiná?
Současný výběr se tímto turnajem začíná připravovat na nadcházející kvalifikaci na mistrovství Evropy do 19 let.
Řada z nich v útrobách stadionu mluvila s lidmi okolo národního týmu anglicky. Když se zaklaply dveře kabiny, spustili však hromově včetně stopera Bournemouthu Jefferyho Aibangbeeho: „Kdo neskáče, není Čech!“ Ještě na větší ohlas došlo, poté co na oslavu skalpu Slovenska (3:2) začala znít kultovní píseň Freed from desire. „Bailey Pammenter dal důležitý třetí gól, který byl nakonec vítězný,“ smekl trenér reprezentační osmnáctky Tomáš Kulvajt.
Úvodní dvě trefy v Ústí nad Labem v rámci Memoriálu Václava Ježka obstaral Simon Neugebauer, rodák z německých Cách. Právě na hráče ze zahraničí s českými kořeny Kulvajtův výběr aktuálně sází.
„Maminky našich kluků jsou po celém světě. Dneska máme videa a do Německa za nimi jezdíme. Začíná se rozšiřovat počet takových hráčů, sledujeme ty, co mohou mít český pas. V Ústí je to prověrka před letním EURO U19, mapujeme prostředí, organizaci, logistiku. Jedná se o krásné vyhovující zázemí,“ pochvaloval si zkušený trenérský bard a nyní šéftrenér mládežnických reprezentací Miroslav Beránek.
Naderi, Eduardo, Buffon nebo Lissah? Reprezentace do 18 let jde mnohem dál a povolává syny českých matek, které kdysi opustily svou domovinu. Přes polovinu základní sestavy proti Slovákům tvořili držitelé dvojího občanství.
„Jeffery Aibangbee je z Bournemouthu, Bailey Pammenter z West Hamu, Lukáš Forejt ze Sparty Praha. Nedělám rozdíly, nijak je nerozlišuji. Bereme je jako reprezentanty, není pro mě důležitá klubová příslušnost. Naopak to, co předvedou na hřišti, jak se chovají, pracují a jak zapadnou do kolektivu,“ kontruje trenér Kulvajt.
Máme šanci tyto hráče otestovat
Jedná se o nový trend vyhledávat fotbalisty z ciziny, kteří mají nějakou vazbu na Česko?
„ O trendu bych nemluvil, ale dlouhodobě na reprezentačním úseku sledujeme hráče v zahraničí, kteří mají český pas. Po delší době se otevřela možnost tyto hráče otestovat. O některých z nich jsme dlouhodobě věděli, ať už šlo o Simona Neugebauera či Leviho Katsella. Kluci se objevili už ve výběrech U15. Bailey Pammenter a Jeffery Aibangbee jsou nová jména, na které jsme dostali tip. Byli jsme s nimi v kontaktu a sledovali jejich výkonnost v klubech. Pokud však nemáte možnost si na hráče sáhnout a vyzkoušet je na mezinárodní úrovni, jejich výkonnost se těžko odhaduje. Proto jsme toho využili a tři ze čtyř, kteří nyní hráli, s námi byli už před měsícem na kempu v jabloneckých Břízkách. Jevili se dobře, na základě čehož jsme je nominovali na nejbližší turnaj, což je Memoriál Václava Ježka.“
Kdo s nápadem hledat hráče za hranicemi přišel?
„Erich Brabec (bývalý technický ředitel FAČR – pozn. red.) tomu dal impuls, ale myslím si, že se historicky snažíme dívat do světa, protože jsou hráči, kteří mají české rodiče nebo kořeny. Pokud jsou pro nás zajímaví a stejně tak my pro ně, což znamená, že jim nabídneme možnost reprezentovat Českou republiku a potkáme se v představách, nevidím důvod, proč by tomu tak nemohlo být. Dokud nenastoupí v kategorii U21 a výš, mohou si vybírat ze všech zemí, na které mají vazby.“
Jejich progres ukáže čas
Ukazují hráči se zkušenostmi z ciziny jinakost? Odlišný styl fotbalu, než jaký se odmala ordinuje v Česku?
„Zrovna kluci z Anglie mají dost rezerv. Oproti našim klukům mají i technické nedostatky. Mají před sebou hodně práce a uvidíme, jak se jejich kariéry budou vyvíjet. Bailey Pammenter je ve West Hamu velmi krátce, zhruba osm měsíců. To je jako kdybyste vzali kluka z Lysé nad Labem a poslali jej do Sparty Praha. Na hru se adaptuje. Ukáže čas, jak se všichni budou vyvíjet, jak porostou a jaký bude jejich progres.“
Slyšel jsem, že s lidmi okolo národního týmu mluví anglicky. Proto i vy musíte koučovat v angličtině?
„Určitě ano. Přestože mají české kořeny a většina z nich české maminky, samozřejmě tím, že se narodili v zahraničí, angličtina u nich převažuje. Nicméně od nás mají impuls, aby se česky učili. Proto, aby mohli s ostatními spoluhráči komunikovat. Na druhou stranu dnes je angličtina běžným dorozumívacím jazykem. V tomto ohledu nevidím problém.“
Co je pro vás vrcholem v kategorii U18, když na evropském šampionátu startují až starší kolegové z devatenáctky?
„Už teď se připravujeme na kvalifikaci o EURO U19, protože první fáze kvalifikace nás čeká už příští rok v březnu. Ačkoli jsme U18, kvalifikace devatenáctek je třífázová. Podzim je přípravný, aktuálně prožíváme nejdelší reprezentační sraz letošního podzimu. V listopadu budeme hrát dvojutkání s Polskem. V únoru se sejdeme na krátkém kempu a pak jedeme na kvalifikaci. Je málo možností, jak se na ni nachystat.“
Radosta jako vzor?
Vedete mládež do 18 let. Často jde o tenkou hranici mezi těmi, kdo zvládne pozdější přesun do seniorského fotbalu a dalšími, kteří to až k dospělím nedotáhnou a předčasně skončí. Je složité poznat, kdo tento přechod zvládne, a kdo ne?
„Nevím, jestli se to dá poznat. V tomto věku je před kluky ještě hodně práce. Polovina z nich už hraje dospělý fotbal ve třetích ligách včetně rezerv prvoligistů. David Barčot čerstvě odehrál několik zápasů za slávistické béčko. Dokonce měl start v domácím poháru proti Varnsdorfu za áčko Slavie. Hlavní zlom hráče teprve čeká. Dostávají čuchnout jako mladí, ale výkonnost budou muset dlouhodobě potvrzovat. Přechod mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem je klíčový. Úmrtnost bývá vysoká. Někdo to zvládne lépe, někdo hůř, jiný vůbec. Třeba také vylétne nahoru někdo, o kom doteď ani nevíme. Podívejte se na Radostu. Znal jsem ho jako ročník 2001, který tehdy nakukoval do reprezentačního týmu U17. Vidíme, že se do áčka dostanete i později. Neznamená to, že když tam nejste ve dvaadvaceti, že končí svět. Někomu to trvá trošičku déle, Matěj je toho důkazem.“
Nejbližší EURO U19 má Česko coby pořadatel jisté. Výběr Pavla Drska (ročníky nar. 2008) se představí na jednom ze stadionů v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Vlašimi a na pražském Žižkově. Jak se vám hrálo v Ústí?
„Proto jsme Ústí zvolili za jedno z dějišť Memoriálu Václava Ježka, abychom ho otestovali a případně vychytali nějaké mouchy. Myslím si, že druholigový stadion typu Ústí nad Labem je pro pořádání podobné akce optimální. Samozřejmě z pohledu fotbalovosti to trochu narušuje atletická dráha. Ve chvíli, kdy máte takhle rozlehlý areál, vnímají hráči diváckou kulisu odlišně ve srovnání s uzavřeným stadionem.“
Memoriál Václava Ježka 2026
Česko U18 - Slovensko U18 3:2 (2:1)
Branky: 3. a 19. Neugebauer, 75. Pammenter – 15. a 87. Huboňa.
Česko: Kotlařík - Vosička, Forejt, Aibangbee (54. Kratochvíl), Klopštok – Chinguun Bolorbold (75. Volf), Ilinčič (75. Mašek) - Neugebauer (65. Jager), Cahlík (65. Katsell), Marek (65. Cvejn) - Cháb (65. Pammenter). Trenér: Tomáš Kulvajt.
Česko U18 - Švýcarsko U18 1:1 (0:1)
Branky: 67. Neugebauer - 19. Dind. ČK: Azaka.
Česko: Suchý - Kratochvíl (62. Marek), Baďura, Barčot, Cvejn (68. Vosička) - O. Mašek (62. Cahlík), Katsell (68. Chinguun Bolorbold) - Azaka, Volf (62. Ilinčič), Jager (62. Neugebauer) - Pammenter (68. Cháb). Trenér: Tomáš Kulvajt.