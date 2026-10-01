Kačor musel do narkózy. Záložník Slavie má vykloubené rameno, jak dlouho bude chybět?
Byl klíčovým mužem změny, která nakonec přinesla fotbalistům české jedenadvacítky posun do baráže mistrovství Evropy, které se v příštím roce bude konat v Albánii a Srbsku. Slávistický záložník Pavel Kačor pomohl v Hradci Králové k výhře nad Bulharskem 1:0 velmi slušným výkonem. Duel však nedohrál, naopak ho čeká poměrně dlouhá pauza.
Bylo nějakých sedm minut do konce, čeští mladíci drželi náskok, jenž je posílal do baráže. Dobře bránili, nepouštěli Bulhary do zakončení, byť ti pořádali manévry kolem pokutového územ.
„Naše defenziva zaslouží obrovský kredit,“ pronesl po středečním utkání ve Finep Aréně Lukáš Mašek, nakonec jediný střelec.
Podpora od spoluhráčů
Z bloku se pak ve zmiňovanou chvíli dostali domácí k brejku, který stvořili dva střídající borci. Tadeáš Vachoušek byl na place jedenáct minut, když poslal do úniku Pavla Kačora. Za ním vyrazil bulharský bek Todor Pavlov a zezadu jej fauloval. Červená karta to byla naprosto zřejmá, přidala se však smůla.
Kačor se v pádu otočil a dopadl velmi drsně na rameno. Ihned bylo jasné, že jde o bolestivou chvíli, kloub vypadl z pouzdra. „Má něco s ramenem. Přeji mu hlavně, ať to není nic vážného. Gól jsem dal sice já, ale polovina úspěchu jde za ním,“ připomněl Mašek, že Kačor se asistencí podílel na jeho trefě. „Ze stadionu jedeme rovnou za ním ho podpořit,“ zmínil liberecký útočník.
Jeho přání se nevyplnilo.
Proč narkóza?
To ostatně už na tiskové konferenci predikoval trenér Michal Bílek. „Má problémy s ramenem, jel hned do nemocnice. Pravděpodobně to vůbec nevypadá dobře. První informace je, že má vyhozené rameno, ale nemůžu to potvrdit,“ podotkl.
Bylo to tak, šlo o vykloubení, které se však nedařilo klasicky ihned nahodit. Proto musel být hráč v hradecké fakultní nemocnici uveden do narkózy. Až poté bylo vše vráceno do správné polohy. Ještě v noci přijel Kačor do Dříteče pod Kunětickou horou, kde v místním golfovém resortu tráví jedenadvacítka soustředění kolem duelu s Bulhary.
Je jasné, že středopolař bude minimálně několik týdnů chybět. Délka léčby se uvidí od šesti neděl až po tři měsíce.
Je tedy ohrožena jeho účast v listopadové baráži o šampionát. Její los proběhne 9. října v Nyonu, zápasy jsou naplánovány na 9. až 17. listopadu.
Češi by domácí duel každopádně rádi odehráli v Hradci, kde se jim daří. „Nám se tady hraje skvěle. Krásný stadion, opět přišla spousta lidí a fandili celý zápas. Pokud to bude jenom trošku možné, barážové utkání bych chtěl hrát tady,“ řekl Bílek.
|1.
|Portugalsko
|9
|33:2
|22
|2.
|Česko
|9
|17:4
|18
|3.
|Skotsko
|9
|23:12
|14
|4.
|Bulharsko
|9
|9:8
|14
|5.
|Ázerbájdžán
|9
|8:24
|7
|6.
|Gibraltar
|9
|1:41
|0