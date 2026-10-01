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Trapas v Hradci. Bulharům svítila maďarská vlajka, fanoušci hrozí odplatou. FAČR se omlouvá

Maďarská vlajka během bulharské státní hymny
Maďarská vlajka během bulharské státní hymnyZdroj: Profimedia
Maďarská vlajka během bulharské hymny
Maďarská vlajka v Hradci Králové
Na časomíře byly vlajky správně
Na časomíře byly vlajky správně
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Klíčovému zápasu fotbalistů české jednadvacítky v boji o EURO předcházelo pořádné organizační faux pas. Před vítězným utkáním s Bulharskem (1:0) totiž během státní hymny na velkoplošné obrazovce v Hradci Králové svítila vlajka Maďarska. Na Balkáně vzbudila tato chyba pochopitelné rozhořčení a fanoušci dokonce pohrozili odplatou.

Barvy trefili pořadatelé na východě Čech přesně. Červená, bílá i zelená skutečně čněly nad tribunou ve Finep Areně, ale jejich pořadí pokulhávalo. Bulhaři by vlajku chtěli vidět v pořadí shora bílá - zelená - červená, zatímco v Hradci dostala přednost posloupnost červená - bílá - zelená.

Bílá barva na bulharské vlajce reprezentuje mír, lásku, práci a svobodu. Zelená barva je symbolem lesů, zemědělství a úrodnosti bulharské země, červená krev prolitou za svobodu.

Příště jim tam dáme vlajku Chile, nebo Filipín

České nedopatření pochopitelně vzbudilo rozhořčení v bulharských médiích. „Obrovský trapas Čechů!“ napsal jeden z nejčtenějších tamních webů blitz.bg. „Češi se bulharské delegaci za toto pohoršení neomluvili. Chování hostitelů bylo, mírně řečeno, urážlivé“.

V úterý dopoledne se k situaci vyjádřila i FAČR. „Fotbalová asociace České republiky se omlouvá za chybu, kdy byla během bulharské státní hymny před kvalifikačním utkáním reprezentací U21 Česko–Bulharsko na velkoplošné obrazovce zobrazena nesprávná státní vlajka. Jednalo se o individuální selhání, za které jako organizátor utkání přijímáme odpovědnost. Přijmeme odpovídající opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.“

Video maďarské vlajky se začalo řešit i na sociálních sítích, na kterých začali Bulhaři plánovat odplatu. „Příště jim tam dáme vlajku Chile,“ psal jeden z fanoušků. „Nebo filipínskou“, přidal se další.

Podobné organizační přehmaty nejsou na mezinárodních akcích výjimečné, vedle vlajek obvykle dochází také k záměnám státních hymen.

Na české straně se stal takový trapas v roce 2008 před domácím přípravným utkáním proti Litvě, v němž byla v oficiálním programu u představení soupeře vlajka a týmová fotografie sousedního Lotyšska a na stadionu zazněla lotyšská hymna.

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