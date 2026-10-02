Kapitán Šín o nizozemské lize, Barošovi i psychologovi: Vyřazení Sparty? Zadostiučinění
Vloni se vydal z milovaného Baníku do Nizozemska, kde poznal další level fotbalu Matěj Šín, kapitán reprezentační jedenadvacítky, v Alkmaaru těžko pronikal do sestavy, proto letos v létě odešel na hostování. „Za rok se vrátím s ambicí hrát za AZ,“ plánuje.
Když dostane otázku na Milana Baroše, který minulou sobotu na vyprodaném stadionu ve Vítkovicích uzavřel kariéru, rozzáří se mu oči. „Bary byl vzor pro nás všechny,“ řekne Matěj Šín za Baníkovce. „Třeba i tím, že nikdy nešel do Sparty,“ dodá kapitán reprezentační jedenadvacítky, se kterou ve středu postoupil do baráže o evropský šampionát.
„Mít tak jednou takovou kariéru jako on,“ zasní se ještě dvaadvacetiletý blonďák, jenž stejně jako Baroš v milovaném Baníku nosil pásku.
Stejně jako Milan jste se vydal brzy do ciziny. Jak jste si vyhodnotil první rok v Alkmaaru?
„Dobře. Za mě to byl výborný krok. Udělalo se to v ideální čas. Čekalo se, že nebudu tolik hrát, budu se adaptovat. Myslel jsem si tedy, že dostanu více minut, ale vyhráli jsme pohár i superpohár, takže jsem spokojený.“
Nesl jste situaci složitě? Nebyl jste zvyklý sedět.
„Bylo to těžké, horší chvíle se objevily. Proto využívám i pomoci sportovního psychologa, který mi neuvěřitelně pomohl některé věci úplně vypustit a soustředit se na to, co vlastně dokážu ovlivnit. To, co nedokážu, úplně zahodit do koše.“