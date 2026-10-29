Postupové salto! Čeští mladíci porazili Brazílii a jdou hrát o finále MS, chvála od Trundy
Senzační jízda fotbalových mladíků pokračuje. Na mistrovství světa do 15 let Češi uspěli i v osmém zápase, když proti výběru Brazílie po remíze 2:2 zvládli penaltový rozstřel v poměru 4:2 a postoupili mezi nejlepší čtyřku turnaje. „V napínavém utkání proti Brazílii jste ukázali bojovnost, odhodlání a zvládli i penaltový rozstřel,“ gratuloval mladíkům předseda FAČR David Trunda na sociální síti X.
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Ondřej Schwab napálil míč do sítě, rozběhl se k rohovému praporku a vystřihl ukázkové salto, než na něj naskákali spoluhráči z české reprezentace. Na zcela novém turnaji FIFA World Cup & Festival 2026, který je v podstatě světovým šampionátem kategorie do 15 let, tak výběr trenéra Karla Havlíčka postoupil do semifinále.
Otočka proti velmoci
Proti fotbalové velmoci navíc musel dotahovat, když už po sedmi minutách Brazílie vedla 2:0. Po snížení Jana Třetiny navíc kopal soupeř z Jižní Ameriky pokutový kop, ale Dominik Jeřábek střelu chytil a další kouzla proti penaltám předvedl o pár minut později znovu. Ještě před poločasem (herní čas je 2x20 minut) srovnal Ondřej Stejskal a stav 2:2 vydržel až do konce.
Gólman Jeřábek v rozstřelu zablokoval pokus Borgese, čímž přinesl spoluhráčům výhodu. Z českého týmu totiž mířil mimo Cupák, stejně jako brazilský Leite, ovšem další čtyři střelci v bílých dresech proměnili. Jan Kyklhorn, Ondřej Stejskal, Jan Třetina a Ondřej Schwab tak poslali Česko do semifinále. „Porazit takového soupeře a být mezi nejlepšími čtyřmi týmy turnaje je skvělý úspěch,“ chválil národní tým Trunda.
Top 4 ze 189 zemí
Pro talenty českého mužstva jde o velký triumf. Týdenního šampionátu v ázerbájdžánském Baku se účastní 189 zemí z celého světa a Česko patří k absolutní elitě.
Základní skupinu ovládlo naprosto drtivým způsobem pěti výhrami a celkovým skóre 38:3. Postupně porazilo Jamajku (5:1), Kubu (9:1), Togo (5:0), Srí Lanku (5:0) a Panenské ostrovy (14:1). Tím se národní tým probojoval do nejsilnější větve play-off vítězů skupin, kde nejprve skolil Angolu 5:1 a následně také Itálii 5:3.
Záhy boj o finále
Po posledním úspěchu proti mladíkům ze země s nejvyšším počtem titulů dospělých mistrů světa z Brazílie tak nyní vyhlíží český tým semifinále proti Paraguayi, do kterého nastoupí už dnes v 15:15. Na druhé straně pavouka o finále bojuje Španělsko proti Řecku.
Na soupisce má každé mužstvo čtrnáct hráčů narozených v letech 2011 a 2012. Hraje se systémem 7+1 na 2x20 minut na menším hřišti (68 x 47 metrů).