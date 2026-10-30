Trenér zázračných mladíků o české jízdě na MS: Neskutečný příběh! Hvězda se zranila
Ani on nedoufal, že by se čeští fotbalisté na MS do 15 let mohli dostat až do finále. Svěřenci Karla Havlíčka ale popřeli všechny předpoklady. Během šesti dnů ovládli skupinu a přes velmoci se v Baku probojovali do zápasu o zlato. „Zahrát si na jednom turnaji postupně proti Itálii, Brazílii a teď Španělsku je něco neuvěřitelného. Uvidíme, co s námi Španělé udělají, ale doufám, že tímto finálovým duelem uděláme radost i trenérovi seniorského týmu,“ připomněl pro web fotbal.cz kouče áčka Santiho Deniu. Finále MS je dnes od 15 hodin.
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Před odletem do Ázerbajžánu bývalý trenér i hráč Hradce Králové nebyl střídmý. „Nechci, aby to znělo jako klišé, ale úplně se nám nechce hrát o 120. místo. Systém je tak zapeklitý, že pokud skončíte třetí ve skupině, hrajete už jen o 65. místo a hůř.“
Původní ambice? TOP32
S reprezentací se chtěl dostat do elitní části pavouka, původní ambice ale výrazně překročil. „Ideální by bylo vyhrát skupinu a dostat se mezi nejlepších dvaatřicet. Ze 189 týmů by to byl krásný počin,“ uvědomoval si velkou konkurenci.
Po kempu v Náchodě uzavřel nominaci a s vyvolenými se vydal na hranici Evropy a Asie. V letadle jsme se docela báli, byly obrovské turbulence, připomněl dlouhou cestu.“ V Baku ho pak mile překvapilo bezchybné zázemí. „To, co se tu vybudovalo, je úžasné, nedávno tady přitom nebylo nic. Je tu deset hřišť, je to krásně oplocené, jsou tu malé tribuny a nová umělá tráva.“
Pak už to bylo na jeho svěřencích, kteří byli v základní skupině nezastavitelní. Ovládli ji s celkovým skóre 38:3. Postupně porazil Srí Lanku i Togo 5:0, Kubu 9:1, Panenské ostrovy 14:1 a Jamajku 5:1.
Skvělý brankář proti Brazílii
Ve vyřazovací fázi si nejprve Havlíčkův celek poradil s 5:1 s Angolou a pak už přišly na řadu fotbalové velmoci. V osmifinále porazili Češi 5:3 Itálii, nejvíce si však kouč váží skalpu Brazilců. „Brazílie je obrovský fotbalový fenomén. Měli jsme z nich obrovský respekt, což bylo na začátku utkání hodně znát. Než jsme se stačili pořádně oklepat, prohrávali jsme 0:2. O to víc si cením toho, jaký má tento tým charakter. Kluci to nezabalili, zvedli se a dokázali vyrovnat,“ chválil mentalitu týmu.
Klíčová postava úspěchu stála mezi třemi tyčemi. „Velké štěstí a oporu jsme měli v brankáři Jeřábkovi. Za stavu 1:2 chytil penaltu a zabránil třetímu inkasovanému gólu, čímž nás neskutečně podržel. Následně po našem vyrovnání chytil další penaltu i v rozhodujícím rozstřelu. Remizovat s Brazílií a nakonec ji vyřadit, to se zkrátka nepovede každý den,“ pochvaloval si sedmapadesátiletý kouč, který si stále chodí kopnout devátou ligu za Sokol Božanov.
Nejlepší střelec v ohrožení
Češi pak zvládli semifinále s Paraguayí. I díky brance ze 17. sekundy vyhráli 2:0, přišli však o nejlepšího střelce týmu, což může být před finále výrazné oslabení. „Bohužel počítáme ztráty – náš nejlepší střelec Schwab utrpěl po nešetrném zákroku Paraguaye výron. Nevím, jestli to do zítřka bude dobré. Tým je ale tak neuvěřitelně semknutý, že věřím, že i když nebude moct nastoupit, zvládneme to bez něj a budeme Španělům minimálně důstojným partnerem.“
Finále se ale nemůže dočkat. „Hraje se v hale, kam dorazí všechny ostatní týmy i domácí fanoušci, takže očekáváme velkou kulisu. Hrát před tolika lidmi a proti tak těžkému soupeři nebude pro kluky vůbec jednoduché, ale budeme bojovat za Českou republiku!“
České výsledky na turnaji
Základní skupina
- Česko – Srí Lanka 5:0 (Schwab 2, Židlík, Petrovič, Žižka)
- Česko – Togo 5:0 (Kyklhorn, Stejskal, Petrovič, Kučera, Židlík)
- Česko – Kuba 9:1 (Kyklhorn 3, Stejskal 2, Schwab 2, Petrovič, Třetina)
- Česko – Americké Panenské ostrovy 14:1 (Schwab 4, Kyklhorn 3, Třetina 2, Cupák 2, Žižka, Stejskal, Židlík)
- Česko – Jamajka 5:1 (Schwab 2, Stejskal, Třetina, Židlík)
Play off
- 1. kolo: Česko – Angola 5:1 (Schwab, Češka, Cupák, Stejskal, Židlík)
- Osmifinále: Česko – Itálie 5:3 (Třetina 2, Stejskal, Cupák, Schwab)
- Čtvrtfinále: Česko – Brazílie 3:2 na penalty (Třetina, Stejskal, Schwab)
- Semifinále: Česko – Paraguay 2:0 (Schwab, Kyklhorn)
- Finále: Česko – Španělsko (pátek 30. října v 15.00 SEČ)